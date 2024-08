¿Fue traicionera? Gala Montes nomina a Briggitte después de confesar abiertamente que son amigas

Las nominaciones en la segunda semana de La Casa de los Famosos México 2 dejó mucha tela para cortar. Briggitte Bozzo es uno de los nombres que repite, cuestión que confirma una especie de complot en contra de la actriz, probablemente por la popularidad que tiene en el reality show.

Sin embargo, lo más llamativo de la nominación de Briggitte Bozzo, es que uno de votos lo obtuvo de Gala Montes, quien se hace llamar su amiga dentro del programa.

Los comentarios en los posteos de La Casa de los Famosos México demostraron el rechazo de muchos de los fans hacia este comportamiento de Gala.

“Además de salvar al chacal y no a la amiga, ahora la nomina”, dijo uno de los seguidores en la cuenta de Instagram de La Casa de los Famosos México.

¿Fue traicionera Gala Montes al nominar a Briggitte Bozzo? El juego de La Casa de los Famosos México es individual y al final de cuentas cada quien lucha por llegar al final. Gala Montes le dio dos puntos a Shanik Berman y explicó que es por que no se lleva bien con ella.

Pero cuando dijo que le dio un punto a Briggitte explica que no es nada personal en su contra, que simplemente fue por estrategia. De igual forma, la actriz venezolana no hizo lo mismo con Gala, quien al final también quedó nominada, pero no por votos de su amiga.

Los nominados de la segunda semana de La Casa de los Famosos México

La segunda semana de la casa más famosa de México tiene nuevos cinco nominados. Uno será salvado y los otros cuatro lucharán por obtener los votos de salvación para quedarse. Uno será eliminado.

Los nominados son: