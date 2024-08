Shanik Berman rompe en llanto tras comentarios de Arath de la Torre, ¿qué le dijo?

Los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ siguen avivando la polémica por las alianzas que se conformaron, es por ello que durante una cena especial de nominados, Gala Montes, Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Arath de la Torre expusieron su descontento contra Shanik Berman, ya que intenta ser parte de los dos equipos.

Esta semana fueron nominados la mayor parte de los integrantes del cuarto Tierra, ya que todo parece indicar que el resto de sus compañeros hicieron un complot para poder ganar ventaja dentro de la competencia, lo cual ha dejado como resultado descontento de parte del público por no haber sido sancionados.

La Casa de los Famosos México

Shanik Berman rompe en llanto tras comentarios de Arath de la Torre

En medio de la cena especial, Arath de la Torre lamentó la situación por la que atraviesa el equipo Tierra, por lo cual aprovechó para cuestionar la lealtad de Shanik Berman, ya que considera que filtra información, por lo cual preguntó sobre las nominaciones.

“Dime quién te dijo que te nomine”, comentó el conductor de Hoy; sin embargo, Shanik insistió en que no recordaba los detalles, “No me acuerdo, fueron muchos, no sé. Te juro por mi hijo que está en el cielo que no me acuerdo”.

Como era de esperarse, la respuesta de la periodista de espectáculos generó diversas reacciones, entre ellas la de Gala Montes, “Pero sí te acuerdas de un chorro de cosas, para sacar cizaña si te acuerdas. No eres derecha”.

Asimismo, Arath de la Torre volvió a hacer evidente su molestia por la actitud de Shanik, “Eso sí me empu**, estás cubriendo a alguien, estás ardida de que te nominé y me cortaste las alas desde el día uno”.

Finalmente, Shanik Berman abandonó la cena y rompió en llanto en su habitación, pese a que sus compañeros nominados acudieron para disculparse y pedir que no revelara nada, la periodista hizo todo lo contrario y habló del tema con el resto de sus compañeros.