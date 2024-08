Wendy Guevara fue ofendida por Ferka en un antro y así la defendió Nicola

Wendy Guevara relató cómo tras una ofensa por parte de Ferka, Nicola la defendió y reclamó a Jorge Losa su actitud en contra de la influencer. Todo esto sucedió mientras estaban en estado de ebriedad en un antro.

En medio del escándalo que surgió a raíz de que Wendy Guevara confesó que siente atracción por Jorge Losa y que incluso tendrá una cita con él en León, Guanajuato una vez que salga del reality ‘La Isla’, los exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos México’ vuelven a protagonizar polémica después de una anécdota que reveló ‘La Perdida’.

Según lo que la creadora de contenido narró en una transmisión en vivo, esto sucedió hace un aproximado de tres meses cuando ella, Nicola Porcella, Ferka y Jorge Losa se encontraron en un antro.

Wendy Guevara cuenta la grosería que le hizo Ferka

La ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ contó cómo fue la vez que coincidió con Ferka y Jorge Losa en un antro y destacó que todo sucedió mientras estaban influenciados por el alcohol: “La neta todos estábamos bien ped…”.

Wendy se acercó a Ferka, que en ese momento todavía mantenía una relación sentimental con Jorge Losa. Al intentar saludarla le preguntó por Jawy con quien estaba compitiendo en ‘MasterChef Celebrity’ y la tomó de las manos, sin embargo Ferka se las quitó mientras decía “Suéltame, suéltame, suéltame”.

“No sé qué plática ellos estaban teniendo, no sé si estaban alegando, pero como que me mandó a la ver…”, señaló Wendy. “Pero bueno, yo también entiendo porque estábamos hasta el cu… todos”.

Nicola no presenció esta acción por parte de Ferka, no obstante Wendy le contó lo que había sucedido una vez que llegaron al after en su casa, por lo que el actor de ‘Aventurera’ le hizo una llamada por teléfono a Jorge Losa para reclamarle:

“Es la última vez que le hacen esa grosería, no anden con sus mama… si nosotros platicamos eso, luego los andan funando, ¿por qué hacen eso? Wendy no es mala”, fueron las palabras de Nicola al participante de ‘La Isla’.

Ante la molestia de Nicola, Wendy aclaró que no era nada grave, pues Ferka habría reaccionado así por los efectos del alcohol, a lo que su amigo respondió: “A mí me ca... que te hagan cosas”.