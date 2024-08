Fallece Rosario Valeriano, la expublirrelacionista que acompañó por años a Luis Miguel

La tarde de este viernes se dio a conocer el fallecimiento de la publirrelacionista Rosario Valeriano, quien en últimas fechas se encontraba en lucha contra el cáncer.

Valeriano fue publirrelacionista de Luis Miguel de 1988 a 1994, posteriormente a su etapa junto a “El Sol”, siguió siendo una figura relevante en el medio del entretenimiento.

En una entrevista con Javier Poza realizada en 2018 por el estreno de la bioserie del icónico cantante, Valeriano habló sobre su experiencia y aclaró ciertos malentendidos respecto a su representación en la serie de Luis Miguel.

“Sí me tocó muchos años trabajar con Luis Miguel, tenía una cercanía”, comentó Valeriano en aquel entonces, quien destacó su respeto por la vida privada de los artistas debido a su profesión. No obstante, enfatizó que la “Rosy” que aparece en la serie no es ella. “Esa Rosy no soy yo, creo que es Rosa María Esquivel que estuvo muchos años trabajando con Luis Miguel, y yo entré después”.

Explicó que Rosa María Esquivel, conocida como “Rosy”, falleció en 2017 y que fue ella quien vivió el conflicto con Hugo López. “A ella le tocó el conflicto con Hugo López, así que yo soy la segunda Rosy”. Valeriano indicó que Esquivel estaría orgullosa de verse en la pantalla, pero aclaró que la serie no muestra toda la verdad.

Rosario Valeriano trabajó con Luis Miguel hasta 1994, un año después de que el manager Hugo López terminó su relación profesional con el artista. Durante su tiempo con Luis Miguel, ella fue testigo de muchos momentos importantes en la carrera del cantante y destacó su talento y dedicación.

“Hay muchas cosas que te puedo decir de Luis Miguel, que es un ser humano, es uno de los grandes artistas que ha dado México – independientemente de dónde haya nacido, se nacionalizó mexicano y está retomando México como plataforma de su carrera”, dijo la publirrelacionista a Javier Poza.

Con su amplia experiencia en el mundo del entretenimiento, Rosario Valeriano continuó su enfoque profesional y respetuoso hacia la vida privada de los artistas. Sus aclaraciones sobre su papel y la representación en la serie de Luis Miguel dejaron al descubierto la importancia de distinguir entre la realidad y la ficción en las narrativas televisivas.