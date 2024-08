LCDLFM: ¿Cuántas operaciones se ha realizado Briggitte Bozzo?

Briggitte Bozzo, conocida por su participación en La Casa de los Famosos México 2, ha sido objeto de numerosas especulaciones sobre posibles intervenciones estéticas.

Los rumores sobre su apariencia física han circulado ampliamente, generando preguntas entre sus seguidores sobre el alcance de sus procedimientos quirúrgicos.

En respuesta a las especulaciones, Bozzo ha dejado claro que no ha realizado ninguna cirugía estética reciente en sus glúteos. A pesar de las afirmaciones que sugieren lo contrario, la actriz venezolana ha asegurado que los rumores no son ciertos y que su físico actual no ha sido alterado por procedimientos recientes en esa área.

Cirugía en 2020

Bozzo ha confirmado una cirugía que realizó en 2020, una reducción de senos. Este procedimiento no tuvo fines estéticos, sino que fue necesario debido a su diagnóstico de escoliosis, una condición que le causaba dolor y malestar.

La intervención fue realizada para aliviar los síntomas de la enfermedad, y no para cambiar su apariencia con fines estéticos. Briggitte explicó que, a pesar de la reducción, sus senos pueden volver a crecer con el tiempo.

Rumores y aclaraciones

A pesar de la claridad de la venezolana sobre su intervención quirúrgica, las redes sociales siguen especulando sobre posibles procedimientos adicionales.

La actriz ha reiterado que, más allá de la reducción de senos, no ha pasado por otras cirugías estéticas. Su físico actual, según ella, es el resultado de su genética y de su estilo de vida.

En redes sociales, sus fanáticos aseguran que ella se realizó algunos tratamientos faciales, como aplicación de ácido hialurónico, para estilizar algunas partes de su rostro, entre otras cosas.

Aparte de las discusiones sobre su apariencia, Bozzo continúa destacándose en el mundo del entretenimiento. Su participación en La Casa de los Famosos México 2 y su carrera en telenovelas y series han captado la atención del público.