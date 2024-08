LCDLFM: Examigo de Gomita aparece en los medios para advertir que “deben cuidarse” de la influencer

Una de las habitantes más controversiales de La Casa de los Famosos México es Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita. Algunos fans la han acusado de haber hecho trampa y de jugar en contra de quienes la creen sus aliados. Sin embargo, hay un sector que la defiende diciendo que cada quien es dueño de su propio destino dentro del reality show de Televisa.

En el medio de los comentarios sobre la influencer, aparece en las redes sociales unas polémicas declaraciones de Álex Reyna, un YouTuber que compartió con Gomita en el pasado y con quien ya no tiene buena relación.

Reyna, sin ningún tipo de diplomacia, publicó un video en TikTok soltando un montón de barbaridades sobre Gomita, según la experiencia que él vivió cuando ambos eran “amigos”. En pocas palabras, dijo que quien sea que se acerque a Ordaz, tiene que saber que se tiene que cuidar por que es una “mala persona”.

“Gomita es una mala persona y te voy a contar por qué… eres muy doble cara mujer, también practica la bruj#ría. Por eso no hay que ser ojetes en la vida, se les estuvo di y di, porque todo después de alcanza, y yo también me he tragado mis palabras, por eso mejor pórtense bien”, dice Álex en su video.

“Tuve la mala experiencia de tener como amistad a esta persona, pero sí me atrevo a decir y se los firmo, lo sostengo y se lo puedo decir en su cara: eres una hipócrita, cizañosa, yo sé que todo viene de tus inseguridades, porque sabemos que no estás bien de tu cabecita, pero pues haz con tu mentecita lo que tú quieras, pero no involucres y embarres a los demás por tus p#d0s mentales”, expresó, según reseña TV Notas.