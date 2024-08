¿De qué falleció el hijo de Shanik Berman?

Shanik Berman se despidió de ‘La Casa de los Famosos México’ como una de las más divertidas y de las que más hacía reír a los habitantes. No obstante, al contar la historia del fallecimiento de su hijo se desmoronó, pues es un recuerdo que hasta la fecha le causa dolor.

Fue en el año 2004 que Daniel Berman fue víctima de un accidente automovilístico en Periférico que le arrebató la vida. El joven apenas tenía 19 años y transportaba a una compañera de su clase a casa durante la madrugada, hasta que un conductor en estado de ebriedad chocó por atrás el auto en el que iban, lo que resultó en un golpe fatal en la cabeza del hijo de Shanik.

Cabe destacar que la acompañante no sufrió ningún daño y llevaba puesto el cinturón de seguridad, contrario al caso de Daniel.

¿Cómo vivió Shanik la muerte de su hijo?

La misma Shanik ha contado en diversas ocasiones cómo experimentó la noticia del deceso de Daniel Berman. La periodista narra que le ofrecieron una participación en un programa de Univision para abordar el tema del romance de Kate del Castillo y Luis García; ella no quería ir, pero ante la insistencia de la producción y de su esposo terminó cediendo.

Antes de emprender su viaje a Estados Unidos hizo una parada en la habitación de su Daniel con la intención de despedirse de él; al estar dormido, Shanik se percató de que tenía un tatuaje, motivo que los llevó a iniciar una discusión. “A mi regreso hablamos”, fue lo último que le dijo a su hijo.

En la madrugada que Shanik recibió una llamada de la prensa. Después de escuchar la pregunta: “¿Tu hijo está muerto?”, colgó.

Más tarde su esposo Jorge Berman le llamó pidiéndole que regresara, pues su hijo estaba muerto. La periodista reaccionó con incredulidad y colgó, ya que pensó que se trataba de un sueño. No pasó mucho tiempo para que Jorge le regresara la llamada, a lo que Shanik lo cuestionó: “¿Tú me dijiste lo que yo creo que tú me dijiste?”.

“No se puede haber muerto, llévalo al hospital”, replicó la conductora al escuchar la terrible noticia.

De esta manera se vio obligada a tomar un avión para regresar a México. Durante el vuelo no pudo parar de llorar y sollozar, por lo que describió su llanto como el de “una loba herida”.

Según lo que contaron en una entrevista con Adela Micha, Shanik fue la encargada de “levantar” de la depresión a su hija y a su esposo, por lo que no pudo vivir su duelo correctamente.