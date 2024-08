Acércate a Rocío: Exhiben a invitada por bañarse un día sí y un día no “Soy ecológica”

Rocío Sánchez Azuara, causó revuelo en su programa ‘Acércate a Rocío’, al confrontar a una de sus invitadas por no mantener una higiene personal adecuada. Durante el episodio, la conductora de televisión recibió a dos hermanas, y una de ellas acusó a la otra de no bañarse diariamente y de mantener la casa de su madre en un estado de desorden, llena de gatos y suciedad.

En el transcurso del programa, Rocío cuestionó a la invitada sobre su falta de aseo, subrayando la importancia de bañarse a diario, especialmente considerando que trabaja en una fonda de comida. A pesar de los intentos de la conductora por hacerle ver la necesidad de una mejor higiene, la mujer se defendió con varias excusas y rechazó la sugerencia de ducharse con mayor frecuencia.

¿Qué ocurrió con la invitada de ‘Acércate a Rocío’?

En el episodio, Edith, la mujer que no mantiene una rutina diaria de baño, explicó que su trabajo requiere a que esté muchas horas de pies, dejándola exhausta, por lo que prefiere bañarse un día sí y un día no. Además, criticó a su hermana Benilde por quejarse de su higiene personal y del estado de la casa, argumentando que está exagerando.

“Me baño un día sí y un día no, mi hermana le está exagerando. Se puede decir que soy ecológica. Sí me pongo desodorante, pero es que llegó muy cansada del trabajo, me baño un día sí y un día no, de ropa interior sí, pero blusa y pantalón no. Trabajo con mi suegra en una fonda”, indicó.

Con respecto al tema, Rocío le preguntó de qué manera escondía los malos olores al momento de transpirar, a lo que esta le dijo que ella sí se coloca desodorante.

Asimismo, en relación a los gatos que tiene, dijo que a veces duerme con ellos y que, antes de llegar a su trabajo retira los pelos que tiene para que su ropa pueda estar libre de estos. “Soy una mujer proveedora, por eso no me baño”, señaló.