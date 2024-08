Emilia está lista para conquistar México con su tour .mp3

Emilia Mernes se destaca como una de las voces más prometedoras de Argentina en el ámbito internacional.

A sus 27 años, esta talentosa cantante de piel morena y figura estilizada ha logrado posicionarse como una referente en la música urbana, gracias a su estilo único y su distintivo maquillaje.

Con más de 91 millones de seguidores en Instagram y 16.6 millones de oyentes mensuales en Spotify, Emilia no solo ha conquistado las redes sociales, sino también los corazones de miles de fanáticos alrededor del mundo.

Ahora, la multifacética artista se prepara para debutar en México con su espectáculo .mp3, prometiendo una experiencia inolvidable para sus seguidores.

¿Qué van a encontrar tus fans mexicanos en este show?

— Es la primera vez que vengo con mi propio tour en México, .mp3 es el trabajo de todo este último año, abarcando el concepto del álbum y las canciones. Es un espectáculo nuevo. Estoy muy entusiasmada porque son mis primeras fechas, es mi público el que pagó la entrada, nunca tuve un show propio, así que imagina la ilusión tan grande que tengo de encontrarme con mis fans. Voy a estar en seis ciudades distintas. No conozco mucho México, así que conoceré otras culturas y eso me encanta. Creo que cada ciudad es muy mágica.

Se presentará este 09 y 10 de agosto en el Teatro Metropólitan. (Cortesía)

1996, en ese año nació Emilia un 29 de octubre en Nogoyá, Argentina. Es la pequeña de tres hermanos.

¿Qué representa México en tu carrera?

— Me resulta muy impactante dar un show tan lejos de mi casa y que me escuchen aquí. Sé que México es un mercado muy importante, pero vengo de a poco. Sé que no me conoce todo el mundo, pero realmente estoy contenta porque tengo unos fans muy leales y eufóricos. Cuando llegué al aeropuerto me recibieron con flores, globos y pancartas, así que me emociona estar cara a cara con ellos y cantar las canciones juntos.

¿Cómo te involucraste en la creación de este show?

— Soy bastante exigente. Estudié mucho la música de la década de los 2000: la puesta en escena, las luces, los bailes, el vestuario, la dirección musical y todo el despliegue. Es la primera vez que puedo decir que estoy haciendo el show de mis sueños, el que siempre quise y que la Emilia de hace unos años no se imaginaba. Nos preparamos en todas las áreas con mucha anticipación. Para mí, eso es muy importante porque yo soy la que se para en el escenario y proyecta todas las canciones. Quiero ser lo más real posible porque es en ese momento que más euforia siento, cuando los fans cantan las canciones y se emocionan conmigo. Es muy hermoso. Siempre invierto lo mejor de mí en el show para que sea una gran experiencia para todos.

También visitará Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Mérida y León. (Cortesía)

Cuéntanos de tu colaboración con Los Ángeles Azules…

— Son una leyenda, los amo mucho. Me acuerdo que me enviaron la canción, la escuché y dije ‘es una locura’. Aunque la cumbia que se escucha aquí en México es distinta a la de Argentina, es muy típica allá. Yo empecé en ese género y ellos son increíbles, todo lo que tocan lo vuelven mágico. Los pude conocer, son muy tiernos y buenas personas. Compartimos en el rodaje y cantamos en los Premios Juventud. Soy muy afortunada de que me hayan tenido en cuenta para esta canción.

¿Algún cantante mexicano con el que te gustaría colaborar?

— Con Carin León o Fuerza Regida. Me gusta el regional mexicano. Con Natanael también estaría buenísimo. Ustedes tienen artistas increíbles como Danna Paola o Belinda, que son mujeres muy poderosas.

¿Cómo ves la proyección de la música urbana?

— Lo que ha pasado con la música urbana es increíble porque ha trascendido. Ahora en Estados Unidos escuchan a los latinos, era una barrera que no se había cruzado, era muy difícil. Por eso es hermoso el tema de las colaboraciones, porque te permite cruzar culturas de alguna manera y también que mis fans puedan conocer lo que hacen otros artistas de Centroamérica o Argentina y viceversa.

En los Premios Juventud presentó su exitosa colaboración con Los Ángeles Azules titulada "Perdonarte ¿Para Qué?". (Cortesía)

¿Cómo ves tu evolución musical?

— Noto una madurez musical. Tengo más claras las cosas que cuando comencé, era una niña. Ahora, cuando me meto al estudio sé lo que quiero y a dónde quiero ir. Estoy muy enfocada en lo mío, me rodeo de personas que me nutren. Con mis colegas nos retroalimentamos. La música va evolucionando y hay que ir adaptándose. Me gusta dejar mensajes en mis canciones que no sea música vacía. En el pasado me costaba mucho abrirme, ahora musicalmente no tengo problema con eso y sé que cualquier mensaje que yo pueda llegar a dar puede ayudar a muchas personas y abrazarlas.

¿Cómo te ves en cinco años?

— Ojalá de gira por un montón de países. Me impacta ver lugares que ni siquiera hablan mi lengua pero cantan mis canciones, eso me enloquece. Para mí, lo importante, sean cinco o veinte años, es ser feliz con todo lo que estoy haciendo, sentirme pura, no vacía. La carrera tiene mucho de eso: te subes al escenario y es la euforia, luego te vas al hotel, viajas y la distancia te hace extrañar, eso te genera mucha ansiedad. Trato de no presionarme. Es difícil, por eso hago mucha terapia. Lo importante es ser feliz el día de mañana tomando la elección que decida.

¿Qué te hace diferente a las otras cantantes urbanas?

— No me gusta compararme, creo que cada una es muy especial. Admiro mucho a mis colegas porque todas han logrado éxito y se lo merecen. Me gusta ser muy Emilia, me muestro 100% en mis canciones y en mis letras. Trato de ser lo más real posible. No quiero que me vean como alguien inalcanzable sino como una de ellos. Siento que eso hace que la gente conecte conmigo porque cuando me subo al escenario me transformo en un monstruo, pero también es lo que vi en artistas como Thalía, Paulina Rubio, Beyoncé, Rihanna o Britney Spears. Yo crecí viéndolas, así que siento la música y la vibro de una manera muy única. También me gusta que se vea lo que soy, una chica de pueblo que se rompió el lomo para lograr todo esto, que valora la cultura del trabajo. Sé que la vida es sacrificarse y nada es fácil. Eso es lo que te lleva lejos y los valores que me enseñaron mis papás, la gente lo puede ver y es algo que siempre me acompañará.