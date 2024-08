Shanik Berman afirma no odiar a Adrián Marcelo: “¿cómo puede ser que siga siendo tan ingenua y bruta?”

Shanik Berman vive un momento de adaptación a la realidad tras su eliminación en La Casa de los Famosos 2. La segunda expulsada charló con Publimetro sobre lo que piensa de algunos compañeros, las decepciones, el tema de las demandas y todos los comentarios que circulan en las redes sociales.

Aunque su rostro se observa más tranquilo y relajado, la periodista de espectáculos asume sus culpas, debilidades e hizo algunas confesiones.

“Me arrepiento de haberme manejado manipular por una persona que estudio psicología y que utiliza la psicología para el mal. Él se burlo de mí, del dolor de mi hijo que falleció y se burló ayer (lunes) de Gala y de su depresión, con que corazón te burlas de cosas tan delicadas como enfermedades, duelos o lutos, pero qué crees, pues no lo odio, porque después de todo lo que dijo de mí (...), ‘Diosito, cómo puede ser que siga siendo tan ingenua y bruta’”, compartió en entrevista.

“Ese señor (Adrián Marcelo), el innombrable como diría Tatiana, no solo fue malo conmigo, ahora está usando a Sian, a Arath y a Mariana”. — Shanik Berman

La comunicadora comienza a darse cuenta de la imagen que dejó entre la audiencia del reality show, “estoy muy contenta de lo que hice la primera semana, ya la segunda semana, la verdad lloré más que la lluvia que cayó del cielo con la que regué los jardines de La Casa de los Famosos, esa parte no me gusta de mí, pero ya saben que soy intensa para la risa, el coraje, el berrinche. Me equivoqué en confiar en quien no debía de confiar, y qué creen, me pasa desde que soy chica y no aprendo. Dicen que uno tiene que aprender, yo no sé qué voy a necesitar para aprender que me partan un día la cara, que me den cuatro balazos o que me pasen cosas horribles para que comprenda lo que no debo de hacer”, añadió.

Shanik Berman platicó con Publimetro sobre esta locura de La Casa de los Famosos. (Foto: Televisa)

Shanik Berman ha estado en boca de los mexicanos por sus declaraciones, “no soporto las broncas ni las peleas, que bueno que ya no estoy ahí porque se me hubiera roto el corazón, porque qué crees yo los sigo queriendo a todos, menos a Adrián Marcelo porque no solo me hizo daño, sino le está haciendo daño a muchos”.

“Estoy feliz de que Tierra se eche tierra, se hunda en el lodo y, qué crees, el que mete las manos en el lodo se embarra y que bueno que no estoy ahí porque no quiero estar embarrada de ese lodo y tierra. Yo Mar, en el mar la vida es más sabrosa.” — Shanik Berman

La exhabitante señaló que si le hubiera gustado seguir en el juego, “me quedó satisfecha con la primera semana, porque la segunda que estaba llore y llore, lo pude haber evitado, pero reflexionaba si era bueno quedarme; moría de ganas de quedarme, porque no sabes que diversión, siempre estaba tan ocupada todo el día. Mi hija me decía: ‘yo no te veía haciendo nada más que empacar y desempacar, yo sentía que tenía mil actividades”.

Ahora enfocará su energía en estar en las galas de La Casa de los Famosos, “estaré como panelista, la panelista mala”.

Marco Antonio Regil

Durante las semanas que estuvo en la casa, una de las declaraciones polémicas que hizo Shanik, fue como protagonista Marco Antonio Regil, quien la busca para enfrentarla.

“Quiero ir con Marco Antonio Regil y decirle que yo estaría muy honrada y feliz si mi hija me cuidara tanto como él cuido y amo a su mamá, porque amor más grande del amor de Marco Antonio a su mamá no he conocido”, puntualizó.

¿Demandas?

Shanik Berman puso a ‘temblar’ a algunos famosos que están fuera de la casa, incluso a su salida hizo comentarios fuertes sobre Mario Bezares. Brenda, esposa de Mario, declaró que podría demandar a la periodista.

“Amo a los artistas, es un privilegio entrar en sus vidas, entrevistarlos y los amo; se que sonará raro que los amo, pero fíjate que yo medito diario para pensar que los amor, que amo a todo el mundo. No quiero estar enojada, el enojo solo me lastima y debilita”, señaló.

“Yo le quiero decir a Brenda (Cazares) que la quiero, y que bueno fue una pausa, un lapsus locus; la verdad me enloquecí, pero ya volví”. — Shanik Berman