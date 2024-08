LCDLFM: Cancelan a Adrián Marcelo por burlarse de la depresión de Gala Montes con señalamientos muy delicados

La Casa de los Famosos México 2 se convirtió en un hervidero la noche de este lunes 5 de agosto. En el medio de una brutal pelea entre los cuartos Tierra y Mar, Adrián Marcelo arremetió en contra de Gala Montes, por presuntamente haber usado su condición psicológica de depresión para favorecerse en el reality show de Televisa.

Mientras todos discutían con todos, Gala Montes le dijo a Adrián Marcelo que no pretendía agredirlo físicamente, porque eso era lo que estaba buscando para que la expulsaran.

Entonces, en una clara intención de hacer que perdiera los estribos, el presentador de SN Serio atacó la vida personal de Gala, incluyendo su salud mental.

“Estás mal tu, te falta mamá”, dijo Adrián Marcelo en referencia al problema de Gala y Crista, que ocurrió justo en la previa del inicio de La Casa de los Famosos México.

“Estás mal, estás mal” reitera Marcelo. “La depresión no es un botón que se prende y se apaga. El sabadito, jueguito ese que usaste de ansiedad y depresión lo prendiste y lo apagaste”, sostuvo Adrián en contra de Gala.

“Tu sabes, y vas y pones el dedo en la yaga de una persona que está deprimida”, respondió Gala con la voz resquebrajada, herida por los delicados señalamiento de su compañero de reality.

Sin embargo, eso no le importó a Adrián, quien siguió hablando del tema y le respondió: “Tu no estás deprimida, tu eres una gran actriz”

Ante la respuesta de Gala, de asegurar que está diagnosticada por un profesional, Adrián Marcelo cuestionó la integridad del psicólogo que atendió a la actriz de 24 años.

“A de ser un p#nche charlatán el que te diagnosticó. Ustedes son las que van y buscan médicos que les receten cosas, eso es lo que haces, me la se perfecto. Vas con quien te conviene pa’ que re recete tu c#agadita por qué no puedes. ¿Entraste a un juego deprimida, en serio, con diagnóstico? ¿Entraste a esta casa diagnosticada? Esos no son H#evos”, continuó Adrián.

Ataque a Gala por el tema Briggitte

Después de eso, atacó a Gala por no haber salvado a Briggitte Bozzo, cuando tuvo el voto la semana pasada. Le dijo que eligió a Agustín por “cachond#”. Además, le dijo que en realidad la actriz venezolana no es su amiga. “¿Sabes por qué no es tu amiga, porque no ye aguantas ni tu misma”, dijo Marcelo en el mismo ataque.

El video de todo lo que dijo Adrián Marcelo:

Las redes sociales no toleraron estas palabras de Adrián Marcelo y de inmediato lo comenzaron a cancelar.

“¿A qué hora sacan a Adrián Marcelo y Mariana producción? Esto es intolerable”, “Adrián debe ser expulsado”, “Qué asco sentí al ver esto, qué lástima que alguien que estudió psicología utilice ese conocimiento para dañar”, “Por salud mental, dejaré de ver el programa... me puse mal de ver tanto bullying, me hicieron recordar esos momentos que yo sufrí. sólo espero que gane Mar”, “Wow! Muy mal todo lo que dijo ese chavo de naranja. No está correcto jugar con la enfermedad de alguien. Todo mal. Sanción para ese chavo, Denle ayuda”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes.