Shanik Berman pide disculpas por comentarios a Mario Bezares sobre el caso de Paco Stanley

Shanik Berman fue la segunda habitante eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’, lo que la llevó a arremeter en contra de Mario Bezares y hacer una acusación muy grave en su contra, ya que aseguró que fue responsable del asesinato de Paco Stanley en 1999. Poco tiempo después se retractó de sus palabras y pidió perdón.

En el posicionamiento del domingo 4 de agosto, Mario Bezares se colocó atrás de Shanik Berman y le explicó las razones por las que él prefería que saliera de la casa: “Yo creo que es momento de que te vayas a tu casa para que te mimen, para que te cuiden, porque lo que yo he visto aquí ha sido estrés, preocupación, miedo, no comes, no duermes y estás deambulando por toda la casa de los famosos”.

Una vez fuera del reality, en una conversación con Mauricio Garza y el Borrego Nava durante la postgala del reality, Shanik arremetió en contra de Mario Bezares y sugirió que él “puso” a Paco Stanley el día de su muerte: “Mayito es una porquería y aparte sí creo que lo hizo, claro. ¿Tú crees que iba a decirme ‘sí lo puse’? Nunca lo sentí sincero”.

Shanik Berman pide disculpas

La periodista pidió disculpas públicamente. Admitió que el dolor que le causó haber sido eliminada de la competencia la obligó a decir esas palabras: “Lo primero que quiero es ofrecerle una disculpa a Mario Bezares, a su familia, Karime y a Sian porque ayer entre el coraje de haber salido, haz de cuenta que me hubiera mordido alguien y lo primero que aventé fue la mordida. No estuvo bien lo que dije y me arrepiento y lo siento muchísimo y esperemos que no se me salga la rabia así”.

De igual manera, aseguró que estar dentro de la casa cambió su percepción de las cosas, llegando a pensar que el muñeco de trapo que representaba la imagen de su esposo estaba vivo: “Yo hasta creía de repente que Jorgito estaba vivo, cuando lo colgaron y lo hicieron travesti fui y le dije a Sabine: ‘Y te voy a nominar con dos puntos’”.