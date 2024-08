Elliot Page se despide de The Umbrella Academy 4: “Ha sido una tremenda oportunidad como actor y persona”

The Umbrella Academy está lista para colocar el letrero de “fin” a su historia con la cuarta y última temporada. Elliot Page, David Castañeda, Justin H. Min, Tom Hopper y Robert Sheehan compartieron con Publimetro sus experiencias, momentos especiales y lo que se llevan de esta serie.

Después de lo ocurrido en el Hotel Oblivion, que culminó en el reinicio del universo, los hermanos Hargreeves intentaron vivir una vida normal, cada uno por su lado y sin poderes, aunque no todos tuvieron mucho éxito. Ahora, están de vuelta para cerrar círculos.

The Umbrella Academy. (L to R) Emmy Raver-Lampman as Allison Hargreeves, Elliot Page as Viktor Hargreeves, Tom Hopper as Luther Hargreeves in episode 403 of The Umbrella Academy.

“Se están cerrando círculos para un show que trata de misterio y trucos, los círculos están cerrando y supongo esto es lo nuevo acerca del show. No es fácil hacer eso, porque en la vida real los finales no existen y es difícil explicar un final para la televisión; incluso en la muerte uno no sabe qué va a suceder”, señaló Robert Sheehan, quien hace el papel de Klaus.

Esta temporada parece continuar esta tradición, ofreciendo reflexiones sobre el sacrificio y la redención.

“Yo estoy satisfecho con el final. He visto algunos shows que terminan con muchísimas cosas que no hicieron, que me han dejado no satisfecho y también a muchos otros fans. Este show crea muchísimas intrigas al inicio, pero creo que cierra todas las puertas al final y explica las cosas que querías que fueran explicadas y no se explicaron durante las temporadas, es una buena manera de cerrar”, agregó Tom Happer.

Elliot Page demostró que los temas más polémicos y comentados pueden ser los más sencillos de tratar al mostrar la transición de su personaje del modo más natural posible.

”Cuando te encuentras con Víktor, él está bien”, dijo Elliot en medio de risas para seguir, “siento que él piensa que sus poderes se redujeron al igual que la mitad de sus problemas cuando no es posible estar en control de sus emociones. Tiene muchas cosas por resolver, como por ejemplo su ira; está de vuelta con los compañeros para hacer lo que tiene que hacer que es ayudarse y trabajar con sus emociones”.

The Umbrella Academy. Elliot Page as Viktor Hargreeves in episode 404 of The Umbrella Academy.

En vista de la última temporada de la historia, el actor reveló cómo lidió con los cambios en cada temporada, “goshhhh… Es difícil pensar en una cosa (tarda en contestar), no puedo pensar en un momento en específico, pero creo que realmente me gusta cuando trabajamos en equipo y me han apoyado en momentos importantes de mi vida. Estoy muy entusiasmado con que los leales fans de The Umbrella Academy puedan experimentar el final apropiado para el viaje de los hermanos Hargreeves, que comenzamos hace cinco años”, dijo Page.

Mientras que Justin H. Min adelantó, “creo que después de un tiempo duro de haber perdido nuestros poderes siento que Ben, se siente particularmente perdido, no sabe si pertenece a la umbrella o algún lugar más. Para Ben, una de sus cualidades era ser un superhéroe y sus poderes; ahora, no sabe quién es en realidad”.

Por último, David Castañeeda habló sobre el momento de despedirse de su personaje, “yo me siento del otro lado o Diego está en el otro lado tratando de hacer su vida un poco menos miserable. Siendo un padre con un hijo, haciendo labores de un esposo, eventualmente una de las cosas más satisfactorias es obtener lo que tú crees que quieres para después darte cuenta que tú en realidad, ya tienes lo que realmente quieres”.

The Umbrella Academy. (L to R) Aidan Gallagher as Number Five, Ritu Arya as Lila Pitts in episode 404 of The Umbrella Academy.

Voces de los protagonistas

“Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de tener este personaje a través de las cuatro temporadas. Pienso que ha sido una tremenda oportunidad como actor y como persona”: Elliot Page (Viktor Hargreeves).

El final de The Umbrella Academy en voces de sus protagonistas (Foto: Netflix)

“Esta temporada es un tributo como grupo hacia los personajes, individualmente se van cerrando historias, pero como grupo se está haciendo tributo”: Robert Sheehan (Klaus Hargreeves).

El final de The Umbrella Academy en voces de sus protagonistas (Foto: Netflix)

“La conclusión de la serie promete ser inolvidable. Con los Hargreeves enfrentando sus mayores desafíos hasta ahora, los fans pueden esperar una temporada llena de sorpresas, giros y momentos emotivos. La serie estableció un alto estándar en la narración de superhéroes y su final no será la excepción”: Tom Happer (Luther Hargreeves).

El final de The Umbrella Academy en voces de sus protagonistas (Foto: Netflix)

“Desde la temporada 2 pude entender que estábamos tan dentro del personaje que pude entender que Diego es gracioso, porque antes de eso era demasiado serio”: David Castañeda (Diego Hargreeves).

El final de The Umbrella Academy en voces de sus protagonistas (Foto: Netflix)

“Recuerdo mi primera vez en Toronto, estaba nevando, era nuestra primera lectura de mesa. Elliot estaba afuera y nos saludamos, todo era lindo y estaba muy nervioso. Todos entramos a ese cuarto y después de la lectura, no podía creer que estaba ahí con todos estos actores, siempre recuerdo esa primera vez”: Justin H. Min (Ben Hargreeves).

El final de The Umbrella Academy en voces de sus protagonistas (Foto: Netflix)

Detalles claves de la serie

Elenco. Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Colm Feore, Nick Offerman, Megan Mullally y David Cross.

Trama. Los hermanos Hargreeves se han dispersado después de que el enfrentamiento en el Hotel Olvido provocara un reinicio completo de su línea temporal. Despojados de sus poderes, cada uno deberá arreglárselas para encontrar una nueva normalidad, con mayor o menor éxito.

Origen. Basada en la serie de cómics The Dark Horse de Gerard Way y Gabriel Bá.

Impacto. Con el lanzamiento de la cuarta temporada, se marca el final de una era para The Umbrella Academy, una serie que ha dejado una huella en la televisión contemporánea

¿Cuándo se estrena The Umbrella Academy 4?

8 de agosto se estrena la última temporada por Netflix.

