Ángela Aguilar publica una foto de su infancia con Pepe Aguilar y le dedica una tierna felicitación de cumpleaños

José Antonio Aguilar, mejor conocido como Pepe Aguilar, arribó a los 56 años. El cantante nacido en San Antonio, Texas (EE.UU) pero de origen mexicano, celebró su cumpleaños con una fiesta en la que invitó a sus amigos más cercano y a sus familiares, incluyendo al nuevo nuero, Christian Nodal, que claramente fue acompañado de su esposa, Ángela Aguilar.

Su hija pequeña no dejó que la ocasión pase desapercibida y a través de sus redes sociales compartió un par de fotos inéditas de su papá, sosteniéndola en sus brazos cuando era una pequeña bebé.

En la imagen se ve a un joven Pepe Aguilar, con sus acostumbrados y muy estilizados lentes de sol. En sus brazos tiene a una pequeña bebé Ángela Aguilar, de vestido azul oscuro con dibujos de flores blancas y cabello negro, muy corto.

Ángela y Pepe Aguilar

Además de esta hermosa foto, Ángela Aguilar dedicó un emotivo mensaje por el cumpleaños 56 de su papá.

“Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar, todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver. Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, papá”, escribió la joven cantante en su historia de Instagram, según reseña de TV y Novelas.