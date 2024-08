Adrián Marcelo llora con las palabras que le dedicó Sabine después de idear estrategia en su contra

Adrián Marcelo no pudo evitar romper en llanto al escuchar las palabras que Sabine Moussier le dedicó. Usuarios de redes sociales sugirieron que el sentimentalismo del conductor se debe a que un día antes estaba planeando una estrategia que involucraba a la actriz.

Han pasado un par de días desde que Adrián Marcelo ideó una estrategia junto a Agustín Fernández, la cual consistía en conquistar a Sabine con la intención de crear contenido y que el argentino saliera beneficiado por eso y poder afectar a Gala Montes y a Gomita:

“¿Y si le tiras el ped… a Sabine? Esa podría ser buena”, sugirió el regiomontano a Agustín. “Claro que sería bueno, para Tierra, para ti, para Sabine y por último para la casa, es una gran historia”.

De esta manera le dio consejos al influencer sobre cómo podía acercarse poco a poco a Sabine para crear “momentos de tensión”; incluso aseguró que el día sábado organizaría la interpretación de una escena para que Agus se pudiera acercar a ella.

Sabine hace llorar a Adrián Marcelo

Los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ se reunieron para despedirse en caso de que resultaran eliminados el próximo domingo, por lo que confesaron a quién extrañarían más y quién fue la persona de la que más aprendieron.

Sabine comenzó su discurso asegurando que extrañará la convivencia con todos: “Voy a extrañar las risas, voy a extrañar los buenos momentos, voy a extrañar cosas fuertes que hemos compartido aquí todo, el corazón que hemos dejado, la lucha que todos estamos poniendo minuto a minuto en una casa donde no es fácil estar; el aprendizaje yo creo que es de cada uno de ustedes”.

También señaló que extrañará mucho a los hombres de la casa: “Voy a extrañar también a estos varones machos que dicen que no tienen corazón, que no quieren a nadie, que no nada, pero que tienen el corazón más grande que pueda existir, que respetan a sus mujeres, que ponen a los hombres en alto”.

No obstante, destacó un agradecimiento para Adrián Marcelo: “Me quedo con el corazón lleno y agradeciendo y mi Adrián, ha sido un honor y un placer poder compartir contigo de principio a fin”.

Ante las palabras de la villana de telenovelas, el conductor de Multimedios no pudo evitar soltar el llanto, por lo que un internauta en los comentarios del video de Youtube del canal “El 5″ mencionó que esto se podía deber a la estrategia estaba acordando con el amigo de Nicola Porcella: “Llora porque le acababa de decir a Agustín que como estrategia se ligara a Sabine”.