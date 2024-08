Ana María Alvarado todavía no se recupera por haber sido despedida por Maxine Woodside

Ana María Alvarado trabajó durante varios años junto a Maxine Woodside, hasta que el año pasado sorprendió con la noticia de que su compañera la despidió sin más.

La periodista contó entre lágrimas que lo peor de todo es que su exjefa se negó a pagarle lo que le correspondía por su liquidación, por lo que tuvo que emprender una demanda laboral en su contra que todavía mantiene.

Para Ana María Alvarado el haber perdido su trabajo de esa manera, y uno en el que estuvo poco más de tres décadas, le pegó fuertemente, porque no fue su decisión dejarlo.

Ana María Alvarado sintió como un duelo el haber perdido su trabajo con Maxine Woodside

En el programa “Sale el Sol”, del que Ana María Alvarado forma parte, estuvieron hablando de los duelos por dejar un trabajo, así que la periodista recordó lo que vivió con Maxine Woodside.

“Fue como un matrimonio de 32 años y siempre las pérdidas duelen, y hay que reacomodar todo por dentro y por fuera”, dijo la conductora en el matutino de Imagen Televisión.

Asimismo, Ana María Alvarado detalló que se sintió muy mal el haber perdido su trabajo en la radio, porque pasó gran parte de su vida ahí, vivió todas las etapas de su vida en ese programa de radio.

“Que me quitaran del radio me dolió triple, porque había dedicado mi vida. Ahí me casé, ahí tuve hijos, nunca descansé, siempre he sido cumplida”, confesó la conductora.

Además, a Ana María Alvarado le encantaba su trabajo: “Era más que un trabajo, yo quería a mi jefa, quería lo que hacía, amaba lo que hacía. Le había dedicado mi vida a la radio”.

La periodista afirmó que su despido se debió a una serie de malos entendidos y cuando le tocó hablar con Maxine Woodside, ella ya venía enojada y nunca la dejó hablar.