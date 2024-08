Bruno Mars festeja reencuentro con fans mexicanos en el Estadio GNP

Después de casi seis años de su última visita a México, Bruno Mars regresó a nuestro país para volver a reunirse con sus fanáticos, además de destacar por ser el primer artista en presentarse en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol.

El artista estadounidense experimenta uno de los mejores años de su carrera, especialmente con los halagos que ha recibido con sus últimas presentaciones en vivo, es por ello que su regreso a México generó emoción entre sus fanáticos.

Bruno Mars Bruno Mars / Captura

Bruno Mars festeja primera fecha en el Estadio GNP Seguros

Fue este jueves 8 de agosto que Bruno Mars regresó a México para inaugurar el emblemático Estadio GNP Seguros, mismo que fue testigo de un espectáculo que hizo vibrar a cada uno de los asistentes con los temas más populares de la carrera del intérprete.

“Estoy de regreso, México” , fue una de las primeras frases que dijo Bruno Mars a todos los asistentes que se encontraban en el recinto, puesto que intentó hacer evidente su emoción por el reencuentro con sus fanáticos mexicanos, además de convivir a lo largo de la presentación para no perder la conexión con el público que se mantuvo emocionado durante todo el show.

Con un show de aproximadamente casi dos horas, el artista de 38 años hizo un recorrido por algunas de las etapas más importantes de su carrera, por lo cual incluyó algunos de sus temas más populares, como “When I Was Your Man”, “Locked Out of Heaven”, “Just the Way You Are”, “Uptown Funk”, entre otros.

Cabe destacar que el recinto pasó por una serie de remodelaciones, por lo cual fueron modificadas algunas de las secciones, con el objetivo de brindar una mejor experiencia a los usuarios, entre estas destacan la zona Diamante, misma que cuenta con diversas amenidades que incrementan la experiencia dentro del lugar.