La superestrella mundial Kali Uchis, ganadora del premio Grammy, ha lanzado su álbum deluxe, ‘Orquídeas’ Parte 2 a través de Capitol Records, el cual incluye 4 nuevos temas, incluyendo el remix de Kaytranada de “Young Rich & In Love”.

Kali colaboró por primera vez con Kaytranada en 2019 para su sencillo ganador del Grammy “10%” y se unieron para traer su contagiosa energía justo a tiempo para el verano una vez más.

Orquídeas Parte 2 Tracklist

“¿Cómo Así?”

“Me Pongo Loca”

“Igual Que Un Ángel (con Peso Pluma)”

“Pensamientos Intrusivos”

“Diosa”

“Te Mata”

“Perdiste”

“Young Rich & In Love”

“Tu Corazón Es Mío…”

“Muñekita (con El Alfa y JT)”

“Labios Mordidos (con KAROL G)”

“No Hay Ley Parte 2 (con Rauw Alejandro)”

“Heladito”

“Adicto”

“Young Rich & In Love (KAYTRANADA Remix)”

“Simple”

“Como Debe Ser”

“Dame Beso // Muévete”

Kali Uchis sorprende con el estreno del álbum deluxe de ‘Orquídeas’ (Foto: Cortesía)

A principios de este año, Kali lanzó su cuarto álbum de estudio ‘Orquídeas’ con gran éxito, marcando su mayor debut discográfico hasta la fecha, con más de 290 millones de reproducciones a nivel mundial.

El álbum también debutó en el número 2 de la lista Billboard 200 y en el número 1 de la lista Billboard Top Latin Albums, con más de 51 millones de reproducciones y 69 mil unidades equivalentes en su primera semana. Orquídeas ya ha colocado a Kali en varias listas de los mejores álbumes del año, como las de Rolling Stone, Billboard, Variety, entre otras.

Orquídeas, el segundo álbum en español de Kali, contó con las colaboraciones de Peso Pluma, Karol G, El Alfa, JT de City Girls y Rauw Alejandro, y llegó cargado de éxitos como “Te Mata”, el sencillo latino más destacado de Kali hasta la fecha, y “Labios Mordidos” con la cantante colombiana Karol G, que ha acumulado más de 100 millones de reproducciones globales y 45 millones de vistas en YouTube hasta la fecha.

El tema más destacado del álbum, “Igual Que Un Ángel”, con Peso Pluma, debutó en el número 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y actualmente cuenta con casi 300 millones de reproducciones en Spotify.

Antes del lanzamiento deluxe, Kali presentó su himno veraniego “Never Be Yours”, uno de los temas favoritos de los fans.