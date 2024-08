Wendy Guevara se las canta a la producción de LCDLFM por pedirle que no fuera tan escandalosa

Al público le encanta cuando Wendy Guevara está en la pre y post gala de “La Casa de los Famosos México 2″, porque tiene mucha más libertad para expresarse y puede dejar salir su lado alocado que tanto encanta.

Sin embargo, parece ser que en el show del 8 de agosto, alguien detrás de cámara se quejó de lo ruidosa que estaba siendo la ganadora de la primera edición.

“Alguien de aquí atrás dijo ahorita que me calmara, que no estuviera tan escandalosa, pues si quieren me voy de la gala, así como corrieron a Apio el otro año y que casi corrían al que lo corrió”, dijo Wendy Guevara.

Wendy Guevara y Marie Claire Harp hacen una muy buena dupla

Marie Claire Harp ha estado supliendo a Cecilia Galliano en los últimos días en la pre y post gala de “La Casa de los Famosos México 2″, por lo que ha llegado a interactuar mucho con Wendy Guevara.

Al público le ha encantado la dupla que han formado y la supuesta rivalidad que tienen, llegando a protagonizar divertidos momentos que se han viralizado en las redes sociales.

De hecho, algunos usuarios opinan que ambas deberían ser fijas en las pre y post galas de “La Casa de los Famosos México 2″, ya que son mucho más divertidas que Mauricio Garza y Cecilia Galliano.

No obstante, se llegó a decir que a los ejecutivos les ha encantado los números que consigue Wendy Guevara en la pre y post galas, por lo que el público la tendrá más a menudo ahí.