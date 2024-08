Karol Sevilla estrena disco con 12 temas escritos por ella que “hablan de su vida privada”: ¿Dedicatoria a Emilio?

Karol Sevilla sabe por qué: 6 razones para no presumir en exceso tu relación en redes sociales

Emilio Osorio y Karol Sevilla protagonizaron una mediática relación a principios del 2023. El ingreso del hijo de Niurka Marcos a la primera edición de La Casa de los Famosos México, expuso poco interés por parte de la cantante, quien en ese entonces estaba con proyectos laborales en Perú y, según la opinión de muchos fans, no apoyó mucho a su novio.

En un episodio confuso, en el que no se sabía bien cuál era el estatus de la relación, los dos anunciaron el fin del noviazgo. Desde entonces se provocó una especie de rivalidad entre los dos, que se recrudeció con declaraciones de la nueva novia de Emilio, Leslie Gallardo.

Karol Sevilla, hasta cierto punto, se ha mantenido alejada de los medios cuando se trata de declarar con respecto a este tema. Sin embargo, ahora parece que lo dará todo con su nuevo disco. Tiene 12 canciones, escritas por ella misma, que hablan de su vida privada. Y aunque dice que no menciona nombres específicos, al hablar de sus ex’s, asegura que cada uno sabrá para quién irá cada mensaje.

Karol Sevilla y sus 12 canciones de su vida privada

“En verdad hablo de mi vida privada que creo que nunca he hablado, como de relaciones pasadas, como de relaciones o de cosas que no dejé soltar o ir en su momento, en momentos donde me siento muy mal”, dice Karol según reseña de SDP.

“Nombres no estoy diciendo, así que si les queda el saco pues se los ponen. Yo por eso no pongo nombres, en mi boca no existe”, sentencia Sevilla en su declaración.

“El álbum ya se viene. Estoy emocionada porque son 12 canciones que escribí yo desde el lado más sincero de mi corazón, creo que es la primera vez que van a ver a Karol vulnerable y creo que va causar mucha polémica”, sentenció Karol Sevilla.