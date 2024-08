Hermana de Gala Montes arremete contra Sabine Moussier: “está muy grandecita para que la manipulen”

La hermana de Gala Montes fue entrevistada a través de una videollamada en el programa “De primera mano”, donde le preguntaron su opinión sobre Sabine Moussier.

Addis Tuñón fue quien comentó que la actriz también podría estar siendo manipulada por Adrián Marcelo y el resto del cuarto tierra, ya que se ha enfrentado en varias oportunidades con Gala.

“Ay no, yo no creo que la estén manipulando. Yo creo que sabe bastante bien lo que hace la señora. Yo creo que no tiene 35 ni 40, ya tiene bastante edad como para saber perfectamente lo que está haciendo o como para que llegue Adrián y la mangonee”, contestó Beba Montes.

Beba Montes a Sabine Moussier: “No creo que a ella le gustaría que alguien se refiriera de sus hijas como se refirió a mi hermana”

Beba Montes demostró que también tiene un carácter fuerte como su hermana y sin pelos en la lengua confesó que Sabine Moussier se le hacía una persona muy desagradable.

“También me parece una señora que es muy desagradable. No creo que a ella le gustaría que a sus hijas se refieran de la forma en la que ella se refirió a mi hermana, entonces, no hay que hacer lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan”, sentenció la hermana de Gala Montes.

Sabine Moussier dijo dentro de “La Casa de los Famosos México” que Briggitte Bozzo y Gala Montes habían salido de una escuela de prostitutas, por la manera en cómo vestían.

Pero la famosa villana de telenovelas también ha atacado a la hermana de Beba Montes en otras oportunidades sin motivo aparente, por eso la joven considera que es malévola y no está siendo manipulada como dice ahora Shanik Berman para excusar su comportamiento dentro del reality show.