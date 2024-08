Potro: “Sería muy cobarde y chafa de mi parte darle la espalda al Cuarto Tierra”

Han sido días de mucho trabajo para Luis Potro Caballero tras su eliminación en La Casa de los Famosos. El influencer charló con Publimetro y confesó que apenas logró dormir bien la noche del lunes, pero dijo estar listo para vivir la casa desde el exterior. Todavía quedan siete semanas del juego.

“Estoy contento. Créeme que el estar afuera y darme cuenta del fenómeno que está siendo, es gratificante para bien o para mal. Creo que me va a favorecer estar acá afuera para ver desde otra perspectiva la casa, porque yo viví un reality completamente diferente a lo que estoy viendo. Recién me dieron mi teléfono y pude darme cuenta de lo que está pasando”, indicó el Potro.

Luis Potro Caballero compartió con Publimetro sus decepciones, arrepentimientos y aciertos en La Casa de los Famosos México (Foto: Televisa)

El tercer expulsado se volvió tendencia por las reacciones al momento de su salida, “me sacó mucho de onda, porque creo que nadie, absolutamente nadie, quiere ser eliminado de La Casa de los Famosos México. Me tocó estar en la placa con Sabine Moussier y Mario Bezares, incluso yo un día antes hablé con Mario y, justamente, le preegunté quiénes creía que serían los expulsados y yo le dije que él. Creo que la gente no lo tomó bien, por eso tomó la decisión y fui el rebote -posiblemente- por un mal comentario. Asumo las consecuencias, soy responsable de las cosas que hablo y digo, aquí estamos”.

El Potro experimentó el desafío de convivir siendo observados 24/7, mediante un sistema que incluye 60 cámaras y 73 micrófonos ubicados en diferentes puntos de la casa, donde sus hábitos, carácter, fortalezas y debilidades, fueron totalmente expuestos.

“Lo que más me sorprende es que estando dentro de la casa pensé que el cuarto Tierra era el más adorado y querido de la vida, el salir al mundo real me di cuenta que no es así; los que son los alabados y más queridos es el cuarto Mar, es algo que me saca de onda, porque yo viví un reality completamente diferente a lo que está pasando, pero bueno ya pasarán los días y las galas. Ahora, estará viendo el porqué la gente se está conectando más con un cuarto que con otro”, explicó.

Con un rostro más relajado y consciente de la percepción que tiene la gente de él, señaló que está libre de culpas.

“No me arrepiento absolutamente de nada y menos de algo que pensé que era la verdad absoluta. Sería muy cobarde y chafa de mi parte darle la espalda a todo un cuarto y a un grupo de personas que confiaron en mí. Creo que la gente se va a dar cuenta de quiénes son las verdaderas personalidades de la casa, todavía faltan siete semanas y puede pasar de todo. Ahora me tocará aplaudir lo bueno y reprobar lo que este mal”, puntualizó.

Por ahora, se integrará al panel de las galas, “es un formato muy volátil, una semana le gusta un equipo y a la siguiente semana les va gustar otro. Creo que voy a aportar más fuera que dentro de la casa. Me quedé satisfecho con lo que hice en la casa, me lleve bien con todos, aunque saquen de contexto las cosas. No todo lo que ven en redes y clips, es lo que en verdad pasa en la casa. La gente que vio el 24/7 se puede dar cuenta como soy en realidad”.

Al final, le preguntamos que si haría una fiesta a quiénes invitaría de la casa, “invitaría a todos, porque creo que todos son muy divertidos, grandes personalidades. Es cierto que conectas más con otros, pero si hiciera una fiesta invitaría a todos, aunque me dejen planteados”, dijo entre risas.

¿Lo sigue la maldición?

El Potro se volvió tendencia por la “maldición que lo persigue, “es algo que chance tiene un algo místico. El 3 me sigue para todos lados, tres semanas duré en el reality y cumplo el 3 de julio. Siento que hay muchos 3, espero hacer algo como numerología para saber el verdadero valor de ese número en mi vida. Confío en el destino”.

“Me gustaría que llegará a la final Adrián Marcelo pero a la gente le está costando el tema de su personalidad, no lo entiende; incluso yo no lo entendía al principio pero ya que conviví con él, pues conocí su humor, el ácido negro y humor pesado, pero creo que la gente que lo conozca y reconozca le dará una oportunidad, así como le pasó a Facundo en su momento, que era irreverente, pero tanto como Adrián y Arath, se pueden perfilar para la final”.

Adrián Marcelo

“Yo que tuve tres semanas de conocerlo, conecté muy bien con él y siento que hicimos un gran amistad. Tres semanas en la casa son como 10 años afuera, porque platicas sin distractores. Es un gran estratega, es muy inteligente... MUY inteligente, te estoy hablando que MUY. Estudio absolutamente a todos, no hay que olvidarnos que esto es un juego y no es la vida real. Lo que pasa dentro del juego se queda en el juego, yo me lleve una grata sorpresa con él, porque pensé que íbamos a chocar muchísimo”, reveló.