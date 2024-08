Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los personajes más polémicos dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, especialmente por sus opiniones y actitudes dentro del programa de Televisa, además de ser señalado por presentar comportamientos que podrían en evidencia el síndrome de abstinencia que supuestamente padece.

El famoso conductor de televisión ha destacado a lo largo de su carrera por protagonizar diversas polémicas que habrían dañado su imagen pública; no obstante, como parte de su ingreso al reality show, Adrián sigue siendo señalado por su modo de operar dentro de la casa.

Adrián Marcelo

¿Qué es el síndrome de abstinencia que estaría sufriendo Adrián Marcelo?

Como parte de su comportamiento frente a las cámaras y contra algunos de sus compañeros, Adrián Marcelo ha sido señalado por estar sufriendo el síndrome de abstinencia tras su supuesto consumo de ciertas sustancias.

De acuerdo con el portal Cigna, el síndrome de abstinencia puede presentarse como un cambio físico o mental que puede experimentar aquella persona que repentinamente es privada de una sustancia en particular que consuma con regularidad.

Adrián Marcelo Imagen vía Instagram @adrianmarcelo10

Pese a que los síntomas pueden durar poco, estos van desde las náuseas, vómito, temblores, ansiedad, dolor abdominal, irritabilidad, entre otros; cabe destacar que estos dependerán de la regularidad en que la persona consumía la sustancia.

Adrián Marcelo insinúa que recibe una gomita especial dentro de LCDLFM

Fue durante una conversación en la fiesta temática, en donde Adrián Marcelo hizo una peculiar confesión frente a algunos de sus compañeros, ya que aseguró que cada viernes recibe una gomita especial; sin embargo, explicó que no podía entrar en detalles por cuestiones de la producción.

“Hay una parte que me gusta mucho de los viernes, me dan mi gomita, escogí que fuera los viernes, no puedo hablar de eso”, dijo.

Como era de esperarse los usuarios de redes sociales han opinado sobre las declaraciones de Adrián Marcelo, señalando que la gomita podría ser de marihuana, por lo cual no podría hablar del tema, ya que habría sido parte de un acuerdo con la producción desde antes de ingresar al programa.