Ricardo Peralta quiso que alguien hiciera un story time de Gala Montes y un usuario se lo cumplió

En días recientes, Ricardo Peralta expresó en “La Casa de los Famosos México 2″ que le gustaría que Gala Montes llegara a tener protagónicos y después alguien sacara un “story time” revelando lo mala persona que es.

El influencer ha mostrado su lado no tan agradable dentro del reality show y como sus compañeros del team sindicato han actuado de la misma manera, suelen hablar mal del cuarto mar, en especial de las chicas.

En el cuarto tierra estaban hablando del carácter explosivo de Gala Montes, por lo que Ricardo Peralta expresó que le gustaría verla tener éxito en las telenovelas para después ver caer su fama cuando expongan que trata mal a sus compañeros.

Usuario revela que Gala Montes es un amor de persona

“Te lo juro que estoy esperando a que, en el momento a que ella le den todos los protagónicos, y una chavita diga: ‘story time de la vez que me trató mal’, porque seguramente va a pasar”, fue lo que expresó Ricardo Peralta.

Por este motivo, el actor, bailarín y cantante Orlando Santana compartió un video contando cómo fue trabajar con Gala Montes en una telenovela y comparó su trató con el de otras actrices.

“Gala Montes para mí es un gran ser humano, una persona súper empática, una persona muy inteligente, una chingona que ha logrado todos sus sueños y que no para de trabajar”, expresó el joven.

Asimismo, Orlando Santana destacó que ha estado en muchas telenovelas, pero siempre con papeles pequeños, por ese motivo, las protagonistas ni lo volteaban a ver, pero Gala Montes no fue así.

“Yo he trabajado en muchas novelas, he estado en muchos proyectos, en la perra vida una protagonista me había volteado a ver cuando yo soy un personaje secundario, secundario del secundario, nunca se habían sentado a platicar conmigo”, expuso el joven actor y bailarín, dando a entender que la actriz sí se tomó el tiempo de interactuar con él, aunque ella tenía un papel importante.