“Ya no era feliz”, Ferka revive polémica con Christian Estrada al exponer maltratos

La relación entre María Fernanda Quiroz y Christian Estrada ha estado repleta de polémicas que han afectado indirectamente la crianza de su hijo menor, al respecto del proceso legal que sigue en desarrollo, Ferka hizo una entrevista para hablar del tema, con el objetivo de exponer los momentos por los que ha atravesado como parte de su vínculo con el actor.

Fue en octubre de 2022 que la pareja puso fin a su relación a pesar del compromiso que habían anunciado, poco después la exparticipante de ‘LCDLFM’ señaló los maltratos por los que atravesó en su relación, además de dejar en evidencia la falta de presencia de Christian Estrada en la vida de su hijo Leonel.

Ferka y Christian Estrada (Fotos: Instagram)

Ferka revive polémica con Christian Estrada al revelar maltratos en su relación

Fue durante una entrevista para el podcast ‘Un Tal Fredo’, en donde Ferka decidió hablar de su historia, enfocándose en su relación con Christian Estrada, señalando que en un punto dejó de ser feliz, pero la manipulación que ejercía y su amor por construir una familia la mantuvo por más tiempo.

“No quise ver las red flags, era un narcisismo muy claro. Me empezó a alejar de mi familia, amigos, me quedé porque dije: va a cambiar, pero ya no la estaba pasando bien, ya no era feliz, ya no estaba trabajando, el dinero estaba faltando”, comentó.

Asimismo, la conductora aseguró todo comenzó a suceder luego de su embarazo, señalando que no había un balance en su relación con Christian Estrada como parte de las opiniones del actor.

“Le gustaba la mujer que está en su casita, calladita y usted no opine, pero a ella no le gustaba que él no hiciera nada por sacar adelante a su familia. Tenía lo que quería, el control de mi persona, de lo que era”, dijo.

Christian Estrada / Ferka (Instagram (@estradac11) / (@erk_q))

Ante el proceso legal activo por la manutención y crianza compartida de su hijo, Ferka aseguró que nunca ha recibido nada de Christian Estrada para el menor, por lo cual ha tenido que asumir todos los gastos.

“Es una mentada de mad** los hue*** que tiene para decir las tonterías que dice, yo no sé en qué realidad vive, pero eso de decir: me quito el pan de la boca, me enojó, pero qué falsedad, no le da un peso, no dice: no tengo dinero, pero te doy en especie, leche, pañales, te pago el seguro médico. Nada”, añadió.