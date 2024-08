“Siempre lo supe”, Gala Montes se sincera sobre su orientación sexual

Poco a poco, Gala Montes ha destacado como unas de las favoritas para avanzar dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, es por ello que recientemente llamó la atención de los televidentes al hablar abiertamente de su orientación sexual frente a las cámaras del programa.

La actriz de telenovelas se popularizó en el medio del entretenimiento a muy temprana edad tras su participación en diversas producciones, no obstante, había intentado mantener ciertos detalles de su vida personal en privado, pero todo parece indicar que en el reality show de Televisa ha intentado revelar más información.

Gala Montes (Marisol Argumedo/Marisol Argumedo)

Gala Montes habla abiertamente de su orientación sexual en LCDLFM

Durante una conversación con Gomita, la joven actriz decidió sincerarse frente a las cámaras y su compañera, ya que comenzó a hablar sobre sus preferencias sexuales, además de la forma en la que decidió compartirlo con su mamá, tomando en cuenta el desgaste en su relación.

“La neta yo siempre lo supe, desde chiquita, que me gustaban las mujeres, mi mamá se enteró por un live que hice, nunca se lo dije, y mi hermana también es”, dijo.

Asimismo, ante la incertidumbre que existía por hablar del tema abiertamente en su familia, Gala Montes explicó que durante un viaje con su hermana, ambas confesaron que eran bisexuales y compartieron parte de las experiencias que habían tenido.

“Yo ya estaba teniendo cosas con esta chava, dije, me voy a dar la oportunidad, voy a probar y no me quiero quedar con las ganas, quiero confirmarlo, y si sí es, pues que sea”, comentó.

Gala Montes (Instagram: @galamontes)

Al respecto de la confesión, Gala Montes señaló que se sintió comprendida por su hermana, por lo cual sería menos difícil poder afrontar cualquier otra situación de rechazo con otra persona, tomando en cuenta la polémica que protagonizó con Bárbara Islas por hablar del vínculo que compartieron.