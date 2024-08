El nombre de Adrián Marcelo sigue entre las principales tendencias de redes sociales por su participación en el reality show de Televisa; es por ello que algunos usuarios revivieron algunas polémicas y declaraciones del presentador de televisión, como por ejemplo, cuando reveló los motivos por los que no ejerció la psicología.

No es la primera vez que el nombre del conductor se ha popularizado, ya que en algunas etapas de su carrera fue señalado por diversas polémicas que afectaron fuertemente su imagen pública, es por ello que algunas de estas vuelven a salir a la luz, como parte de su actitud dentro de LCDLFM.

Adrián Marcelo en 'La Casa de los Famosos México'

Adrián Marcelo revela motivos por los que no ejerció la psicología

Adrián Marcelo ha construido una sólida carrera dentro de los medios de comunicación; no obstante, el conductor estudió psicología, por lo cual durante una entrevista compartió los motivos por los cuales decidió no ejercer esta profesión, especialmente en el área de recursos humanos.

“Ahí me doy cuenta que jamás quiero crecer o al menos convertirme en director de RH; no porque no estuviera dispuesto al sacrificio, simplemente no me apasionaba tanto lo que era la labor de oficina”, dijo.

Asimismo, el presentador explicó que su decisión derivó luego de que lo corrieron de sus prácticas profesionales, ya que asistió después de ir a un festival, en el cual había consumido una sustancia.

“Estoy en la oficina tratando de archivar unos expedientes, funciones muy monótonas y rutinarias, y ante la incapacidad de poder insertar una hoja me empiezo a desesperar, a ya no ser yo. Empieza una temblorina, me toco la frente y estoy sudando frío. Donde salgo para el pasillo viene entrando la jefa del departamento y me ve en un estado que sabía que me estaba pasando algo”, comentó.

Adrián Marcelo / Foto: Instagram

Ante la situación que estaba experimentado, Adrián Marcelo explicó que sus papás tuvieron que acudir ante la reacción que tuvo como parte del químico que consumió, como resultado aseguró que decidió no volver a hacer algo similar.

“Me había tronado, ese espasmo y ese momento siento que me cambia algo en la química del cuerpo. La jefa del departamento le habla a mi mamá, ella va por mí muy asustada y me lleva con mi papá a su oficina. Desde ahí no volví a probar un químico”, puntualizó.