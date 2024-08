Adrián Marcelo habría pactado su triunfo en ‘La Casa de los Famosos México 2′

Desde el momento en el que Adrián Marcelo criticó a Gala Montes y Arath de la Torre, minimizando la seriedad de la depresión que ambos padecen, el comediante ha enfrentado una ola de críticas tanto en redes sociales como por parte de la Secretaría de las Mujeres. Estas reacciones han alimentado un creciente descontento público por su permanencia en ‘La Casa de los Famosos México’.

Sin embargo, el YouTuber sigue en el reality show, lo que ha intensificado las quejas. Recientemente, un destacado periodista de espectáculos insinuó que la razón de su permanencia podría estar relacionada con un presunto contrato con Televisa, que aparentemente le aseguraría la victoria en el programa.

Esto es lo que se sabe sobre el supuesto acuerdo entre Adrián Marcelo y Televisa

Según lo indicado por el experto de farándula, Michelle Rubalcava a través de su canal de YouTube conocido como ‘Mi Chismecito TV’, el supuesto pacto entre Adrián Marcelo y Televisa, explicaría las razones por la que el comediante continúa en la competencia a pesar de las críticas.

“Ya está hablando mal de la empresa que le está dando el apoyo. Resulta que a Televisa de tiempo para acá desde que Wendy quedó en LCDLF y ganó, le ha funcionado mucho a la televisora el traer gente que no sea del CEA (...) hoy Televisa se puso las pilas y atrae gente de redes sociales”, indicó el periodista.

Asimismo, Rubalcava dijo que aparentemente la televisora habría hecho un presunto pacto. “Le echaron el ojo a Adrián Marcelo, lo buscan para traerlo, lo dejaron al final porque fue una negociación... ésta había sido el sueldo más alto de la casa, en la negociación también venía ser el ganador”, señaló.

No obstante, esto no sería todo. Según lo dicho por el mismo periodista, Adrián Marcelo también habría solicitado, como parte de este supuesto acuerdo, que al salir del reality show, se le otorgara un programa de televisión o se le incluyera en el elenco matutino ‘Hoy’. Esta información ha generado aún más controversia entre los seguidores del programa y el público en general.

“Los ejecutivos dijeron que sí, como: ‘Este muchacho en Televisa nos vamos a ir al cielo, tiene mucho jale, rating seguro. Confiando en que era un tipazo, a todo dar y que era el producto que vemos en sus videos de alivianado y buena onda. Me cuentan que esto fue firmado, que él nada tonto, pidió que esto fuera bajo contrato”, dijo.

Michelle mencionó que Televisa estaría ahora en una situación incómoda, ya que el comportamiento de Adrián Marcelo no ha cumplido con las expectativas que la empresa tenía al inicio. A pesar de las crecientes especulaciones, la producción del reality show no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, por lo que dicha versión aún no ha sido confirmada.