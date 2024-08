Litzy con la mirada bien puesta en el trabajo, el amor y un proyecto musical con su hermana

Bien dicen que la vida está llena de contrastes, así han sido los últimos dos años de Litzy. La cantante y actriz charló con Publimetro, durante una pausa de las grabaciones de Cautiva por amor en Cuernavaca, Morelos.

“Venía de unos añitos, pues sintiéndome bastante triste, porque mi papá se enfermó y luego falleció, ya hace dos años de eso. Ha sido difícil el duelo, y la verdad, cuando entré a MasterChef Celebrity me entró el alma al cuerpo, fue un proyecto que me dejó cosas hermosas, como darme cuenta que soy capaz de hacer otras cosas. A mis 41 años, me di cuenta que siempre hay cosas nuevas que son resultado de esfuerzos. Además, encontrar el amor verdadero en la cocina, imagínate que placer y privilegio tener a una persona que esté a mi lado”, compartió Litzy.

Durante la entrevista compartió cómo ha sido su regreso a las telenovelas, en este caso Cautiva por amor que le restan casi dos meses de grabación. En la historia interpreta a Jazmín, una mujer que es secuestrada para integrarla a una red de trata.

“La telenovela retrata un tema muy actual, controversial y muy fuerte, porque la trata de personas es un tema muy complejo y difícil de digerir. Me pareció muy interesante que TV Azteca se atreviera a tocar estos temas en sus telenovelas y más en este regreso después de ochos años. Tener la fortuna y oportunidad de protagonizar este proyecto, es un gran reto, por eso lo estoy tomando con esa seriedad. Es un personaje bien complejo, Jazmín es una mujer que ha pasado por cosas muy difíciles, ha tenido que salir adelante como Dios le dio a entender; además quiere venganza y quiere desmantelar esa red de trata de personas. Las escenas son muy interesantes y todos los personajes de la novela”, dijo.

La actriz confesó que ha sido difícil soltar a Jazmín al término de cada escena, “TV Azteca siempre se ha caracterizado por tener cosas diferentes, reales y crudas. Te voy a decir algo, cuando llegó a la casa es con ese mood del personaje, porque es muy denso. Jazmín una mujer que sufrió mucho y que lleva todos los días, y lo muestra en la relación con otras personas. No tiene nada que perder, es valiente, clara que y va con todo. La misión es vengarse del tipo que la maltrato, tener esa energía es fuerte”.

“Estoy en una etapa padrísima de mi vida y de mi carrera. Me siento muy biene, feliz y agradecida con tantas oportunidades que están saliendo. También, me hacía falta estar en mi México, con mi público que los extrañaba muchísimo. Me siento afortunada de poder estar trabajando en México”. — Litzy

Reconoció que es una gran responsabilidad abordar esta temática en una telenovela, “quiero interpretarlo de la manera correcta, quiero que la gente lo sienta y lo viva real; que vean que suceden esas cosas y si alguien pasó por esta experiencia pueda alzar la voz”.

Litzy resaltó el trabajo de todos sus compañeros como Daniela Castro, Plutarco Haza, Osvaldo de Léon, entre otros.

“El trabajo en equipo es algo muy importante en un proyecto, cuando todo el elenco se lleva ben y es responsable las cosas salen muy bien. Tener a Daniela Castro es un lujo, es una mujer maravillosa y muy divertida; es genial, guapa y generosa como actriz. Está Plutarco Haza... qué miedo nos da en este personaje, es el gran villano de la historia. También, Osvalo de León, Rossana Néjera, todos nos llevamos bien y hasta nos regañan por echar relajo”, añadió con un tono divertido.

¿Y la música?

Después de estar en MasterChef Celebrity y protagonizar una telenovela en su país, Litzy quiere hacer realidad un proyecto musical con su hermana Luivy.

“Mi hermana la de en medio Luivy, que me lleva dos años ha sido mi alma gemela toda la vida. Ella canta precioso y nuestro plan era hacer un dueto, pero empecé en JNS; luego, ella se casó a los 22 años y nuestras vidas se fueron por otro camino. Me hizo coros en mis discos, conciertos y ha estado en obras de teatro. Ella está casada con Héctor Martínez de La Academia, tienen 22 años de casados. Ahora, que somos grandes, yo de 41 y ella de 43, no queremos quedarnos con la espinita de nuestro dueto. Ya hablamos con Héctor, él hizo mis primeros dos discos y queremos hacer un concepto diferente en la música, espero se concrete pronto”, adelantó en exclusiva.

Litzy tiene planes de hacer una película en República Dominicana, “sería para diciembre, pero por ahora terminaré la telenovela y espero descansar, porque no he tenido días libres este año”.

¿Cuándo se estrenará Cautiva por amor?

Los 90 capítulos todavía no salen al aire, pero es espera que se estrene en 2025.

“Cautiva por amor” marca el regreso de TV Azteca a las telenovelas (J ANTONIO FLORES/Cortesía / J Antonio Flores)

