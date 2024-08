Lolita Ayala se roba las tendencias por impresionante foto junto a la India María

Lolita Ayala se volvió trending topic después de la viralización de una fotografía en la que aparece junto a Sergio Andrade y la India María. Usuarios de redes sociales reaccionaron sorprendidos ante la apariencia de la periodista y de la actriz.

Internautas mostraron preocupación al ver el nombre de Lolita Ayala en las tendencias de X (antes Twitter), pues mencionaron haber pensado que algo grave le había sucedido a la conductora.

Sin embargo el motivo de la tendencia es una fotografía en la que posa a lado de Sergio Andrade y María Elena Velasco, mejor conocida como ‘La India María’. Dicha imagen data de muchos años atrás, pues además de que está en blanco y negro, se puede apreciar la juventud de los retratados.

Usuarios de la red social afirmaron haberse sorprendido con la apariencia de Lolita Ayala, por lo que destacaron la belleza de la periodista.

La cuenta de X registrada con el usuario @AndresGuzBJ, que en su biografía se describe como “coleccionista de momentos, vivencias y melancolía en imágenes”, fue quien se encargó de esparcir la fotografía en las redes, misma a la que le colocó en la descripción “¿Quiénes son las damas?”, por lo que internautas comenzaron a adivinar en los comentarios del post.

“Lolita era un bizcochote”, “Qué guapa Lolita Ayala, wow”, “Lolita Ayala estaba bien bonita” y “La señora Velasco no cantaba nada mal las rancheras”, son algunas de las opiniones que se pueden leer en la publicación.

¿Cuál es el estado de salud de Lolita Ayala?

Tras volverse tendencia, usuarios de internet se preocuparon por el estado de salud de Lolita Ayala, quien hace unos meses fue captada en silla de ruedas y llevando un tanque de oxígeno a causa de complicaciones del accidente en helicóptero que sufrió en 2015 que hasta el día de hoy la continúan afectando.

La conductora señaló que las secuelas se podrían contrarrestar con una intervención quirúrgica, no obstante, ella no desea ingresar al quirófano: “Estoy coja, por eso ando así, porque en la caída del helicóptero y cuando me rompí el fémur no me dejaron bien y me tienen que operar pero yo ya no quiero”.