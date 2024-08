Odisseo lleva ‘Tormentas Inesperadas’ a su primer Auditorio Nacional

La banda de rock alternativo, originaria de Ecatepec, Estado de México, llega al Auditorio Nacional el próximo 17 de agosto, en donde cautivará a miles de fans que los han acompañado en sus más de 14 años de trayectoria.

Odisseo, nombre de la agrupación que nace de la fusión de las palabras “odio” y “deseo”, compartió para Publimetro cómo se sienten previo a esta primera presentación en el emblemático Coloso de Reforma, ubicado en la Ciudad de México.

“Estamos bien muy contentos de llegar al Auditorio Nacional, que para mí es el lugar más importante para el espectáculo en México. Nosotros internamente contentos de haberlo conseguido después de tantos años”, mencionó Daniel León, guitarrista de Odisseo, quien aseguró que “el auditorio abre muchas metas nuevas”.

“No queremos quedarnos en este mismo lugar, estoy seguro que después de que pase el concierto del 17 de agosto ya vamos a estar planeando qué vamos a hacer para que la banda siga creciendo, siga caminando, porque hacer un lugar de esos (Auditorio) solamente nos dice que la banda está en muy buen momento y que es momento de trabajar duro”, adelantó Daniel sobre el futuro de Odisseo.

Odisseo promete un show de nivel

Con una trayectoria de casi 15 años, la banda oriunda de Ecatepec llega al escenario del Auditorio Nacional tras varias presentaciones a lo largo de la República mexicana, sin embargo, Juan Pablo López, vocalista de Odisseo, detalló los retos que la agrupación superó para llegar hasta este punto en sus carreras musicales.

“El venue implica también otro tipo de alcances. Hemos tocado como en recintos muy importantes con el Metropolitan, El Lunario del Auditorio Nacional, pero ahora al ser el Auditorio Nacional la planeación de estructuras, escenografía, luces, espectáculo, crece. Tiene que ser un show que esté a nivel y también la selección de canciones (...) de repente hacer un setlist que sea lo suficientemente agradable para el todo el público es donde se complica la cosa porque queremos hacer un show muy complaciente, que todos los fans se vayan contentos, que canten de principio a fin”, compartió Juan.

Además, resaltaron y reconocieron que parte de la magia que los seguidores de Odisseo vivirán el próximo 17 de agosto, será posible por “la parte técnica de preparación con nuestro staff, con la parte de audio, con nuestro ingeniero”, siendo que los fans que los “han visto desde el metro de la ciudad, hasta bares pequeños, ahora les toca ver a su banda favorita en un recinto importante con un gran show (...) quizá suena pretencioso, pero siempre procuramos estar a la altura de una banda internacional. Y eso es lo que se pueden esperar para los fans en este show”.

¿Qué canciones tocará Odisseo en el Auditorio Nacional?

“Son cinco discos de los que tuvimos que detectar cuáles son las canciones que más le gusta a la gente y muchas que ya no tocábamos las volvimos a retomar para este concierto, sumado a las canciones nuevas” explicó Daniel.

Ante la recién publicación de ‘Tormentas Inesperadas’, material que salió el pasado 14 de julio, Daniel compartió que “tener un álbum que acaba de salir, pues nos hace también quererlo tocar, pero afortunadamente el Auditorio Nacional no depende de este nuevo disco, depende de toda la trayectoria de los 14 años que lleva Odisseo como banda y eso es lo que vamos a hacer, agarrar canciones de todos los discos, hacer que la gente se la pase bien y con todo el dolor de nuestro corazón, no tocar más canciones del nuevo álbum, porque honestamente está gustando mucho y estoy seguro que la gente va a salir y va a decir, ‘güey, no me tocaron esta rola nueva y la estaba esperando’, pero bueno, habrá un momento para todo”.