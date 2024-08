Anna Ferro quiere llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado sobre su departamento

Anna Ferro sigue empeñada en que ella tiene derecho sobre el departamento de Cuernavaca, en el que sigue viviendo, que su fallecida pareja adquirió junto a Ingrid Coronado cuando estuvieron juntos.

A dos años del deceso de Fernando del Solar consecuencia del cáncer, enfermedad por la que estuvo luchando desde hace años, todavía sigue la disputa legal sobre el inmueble.

Sin embargo, Anna Ferro espera poder llegar a un arreglo con Ingrid Coronado porque dice que ella sí tiene una “parte” de derecho sobre ese departamento: “No todos los derechos, pero sí, sigo ahí con Francesca y bueno, ahí estamos”.

Anna Ferro y la mamá de Fernando del Solar quedaron enojadas después del fallecimiento del conductor

El pasado fin de semana, Anna Ferro recibió un reconocimiento póstumo para Fernando del Solar en el Centro Libanes con el premio “Forjadores de México”, ahí conversó un rato con la prensa y reveló los motivos que la llevaron a pelearse con la señora Rosa Servidio, madre del conductor.

“Toma de decisiones, toma de decisiones de hospital, de cosas en las que a lo mejor no estábamos muy de acuerdo, o que a lo mejor yo me quedaba más tiempo en visita. Yo quería estar más tiempo y también de mi parte era algo egoísta, y ellos querían verlo. No eran conflictos de estos grandes, pero sí conflictos que todas las familias pasamos”, confesó la viuda del presentador de televisión.

Sin embargo, Anna Ferro afirmó que lograron retomar su relación con el tiempo: “Estamos siempre en contacto, hacemos hasta zoom. Yo le sigo diciendo suegra y ella me lo ha aceptado. Yo a Rosa la admiro infinitamente porque a veces yo estaba muy rota y ella me sostenía, y yo no entendía cómo ella había perdido a su esposo, a su hijo y todavía me estaba sosteniendo a mí con toda la humildad y con todo el amor”.