Arath de la Torre sabe la verdad de la pelea de Faisy con Mariana Echeverría: “Confirma lo que estamos viviendo”

Mariana Echeverría ingresó a ‘La Casa de los Famosos México’ en medio de un conflicto con Faisy; aunque ninguno de los dos ha dado detalles respecto a lo que los llevó a pelearse, Arath de la Torre confirmó que lo que vive el Team Mar es lo mismo que vivió el conductor de ‘Me Caigo de Risa’ con Mariana.

Tanto internautas, como usuarios de redes sociales y otras celebridades del medio han arremetido en contra de Mariana Echeverría y han señalado sus malos tratos. Por su lado Faisy ha evitado hacer declaraciones sobre su conflicto con la conductora, no obstante, es bien sabido que su relación amistosa dio un giro inesperado.

Miembros del cuarto Mar de LCDLFM reflexionaron sobre las nominaciones de la cuarta semana del reality, por lo que exhibieron la actitud de Mariana Echeverría que también está nominada. De esta manera, Arath de la Torre aprovechó para hablar de lo que le contó Faisy respecto a la pelea que tuvo con su compañera de la Familia Disfuncional.

Arath de la Torre afirma que Faisy y Team Mar vivieron lo mismo con Mariana Eccheverría

“Yo me sé la historia de Faisy”, confesó Arath de la Torre. “Confirma lo que estamos viviendo”.

También sentenció que el trato que Mariana tiene con los miembros del cuarto Mar es el mismo que provocó su distanciamiento con Faisy: “Todo lo que estoy viviendo ahorita coincide con lo que Faisy platicó conmigo, coincide con lo que estamos viviendo aquí. Tengan mucho cuidado con lo que hace, porque solita hasta sin trabajo se puede quedar allá afuera, este programa es de mucho cuidado”.

Se limitó al dar detalles sobre lo que había sucedido entre los conductores de ‘Me Caigo de Risa’, pues señaló que no quiere afectar a Faisy: “No voy a involucrar a Faisy, y espero no estarlo metiendo en un problema, Faisy me lo contó en corto, bien, como un caballero”.

Aún así le dio ánimos a su equipo y aseguró que Team Mar es más fuerte que Mariana Echeverría: “No se sientan mal, están más fuertes que nunca, lo vibro, lo siento; es más, el mismo Adrián no la quiere”.