Benson Boone es fiel a su estilo con “Pretty Slowly”

La sensación del pop internacional Benson Boone regresa con su esperado nuevo single “Pretty Slowly”. La canción se convirtió instantáneamente en favorita de los fans durante el destacado show de Boone en Lollapalooza y en su gira Fireworks & Rollerblades.

“Pretty Slowly” le sigue al tema anterior de Boone “Death Wish Love”, incluido en la banda de sonido de la película Twisters, y al gran éxito de “Beautiful Things” de su aclamado álbum debut Fireworks & Rollerblades.

El éxito viral permaneció 7 semanas en el puesto N°1 del chart Global 200 de Billboard, llegó al número 1 del Top 40 en radio Hot AC y al N°2 del Hot 100 de Billboard. La canción también integró la lista “Billions Club” de Spotify y acumula más de 2.000 millones de reproducciones totales a la fecha.

Fireworks & Rollerblades también incluye las canciones favoritas de los fans “Cry”, “What Do You Want” y la ascendente “Slow It Down”, que actualmente se encuentra entre los 20 primeros temas del Top 40 en radio Hot AC y en el Top 40 del Hot 100 Billboard.

Benson Boone (Foto: Cortesía)

Fireworks & Rollerblades continúa la tendencia de grandes momentos para Benson, que obtuvo tres nominaciones a los premios MTV Video Music Awards, incluyendo Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción Alternativa por “Beautiful Things” e Interpretación PUSH del Año por “In The Stars”.

En junio abrió el show de Taylor Swift en el estadio Wembley de Londres en el marco de ‘The Eras Tour’, después del show con Lana Del Rey en el festival Hangout en mayo. Este año, Boone comenzó su gira internacional Fireworks & Rollerblades con entradas agotadas.

Benson Boone (Foto: Cortesía)

Asimismo, en febrero, iHeartRadio lo nombró Artist On The Verge y el año pasado, fue el Artista Revelación de Amazon Music y Artista Global Push de MTV en octubre. Mientras tanto, su EP PULSE generó decenas de millones de streams con canciones como “What Was”, “Little Runaway” y “Sugar Sweet.”