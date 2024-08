Christian Chávez revela que dentro de poco se estrenará el documental de RBD

Christian Chávez reveló en una reciente entrevista que RBD está preparando un documental como un regalo para sus fans, ya que el próximo 4 de octubre el grupo cumple 20 años.

Así lo contó el actor y cantante en “Ventaneando”, a pesar de todo el escándalo relacionado con el exmánager del grupo Guillermo Rosas, por un supuesto desfalco millonario, que llevó a que el grupo se separara.

“Estuvimos viendo el live y vimos cómo está quedando, y está quedando maravilloso, Me tocó ir a verlo con Maite y Maite y yo llorábamos, nos emocionamos muchísimo porque de verdad es increíble lo que se logró. El 4 de octubre cumplimos 20 años, RBD y Rebelde, van a haber muchas sorpresas”, dijo Christian Chávez.

Todos los integrantes de RBD estarán en el documental

Aunque Anahí quedó en malos términos con sus excompañeros de grupo por defender a Guillermo Rosas, Christian Chávez aseguró que todos los integrantes de RBD aparecerán en el documental.

“Eso es lo que queremos, por eso estamos preparando todo esto del live. Está preparándose el documental, entonces hay muchas cositas todavía”, expresó el integrante de RBD.

A Christian Chávez le preguntaron sobre los nuevos temas que grabó RBD y que fueron compuestos por Pambo, incluso se dijo que estaban preparando un nuevo disco.

“Pues mira, salió la canción de ‘Cerquita De Ti’. No sé la verdad que vaya a pasar con el disco, porque la cuestión musical ya es más complicada”, detalló el cantante.

Con respecto a si habrá reconciliación o no con Anahí, ya que no quiso formar parte de la demanda grupal contra Guillermo Rosas, dijo que como ella lo felicitó el día de su cumpleaños el pasado 7 de agosto, puede que las cosas no queden tan mal entre ellos.

“Algunas veces hay que pararse y dejar que las cosas sucedan, pero creo que todos tenemos ese amor por RBD. El amor por RBD existe y siempre va a existir. Creo que siempre hay desencuentros, pero las cosas se van aclarando y todo va mejorando, es como en cualquier familia”, finalizó Christian Chávez.