¿Quieren sacar a Adrián Marcelo de LCDLFMx? Esto es lo que se sabe del rumor y de su supuesta reemplazante

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México está por cumplir su cuarta semana de competencia. El reality show de Televisa inició algo tímido, pero a partir de la segunda semana las polémicas no han dejado de aparecer por todos lados.

Uno de los más populares, para bien o para mal, es Adrián Marcelo. Su humor negro y la discusión que tuvo con Gala Montes o Arath de la Torre, hicieron que el presentador de SN Serio se convirtiera en uno de los habitantes fuertes de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, ha salido un informe en el que presuntamente se estaría analizado su salida. De hecho, el medio que publica el reporte asegura saber quién reemplazaría a Adrián Marcelo.

Una reseña de TV Notas se hace eco de un rumor iniciado por el periodista Michelle Rubalcava. El comunicador afirma que la producción tendría todo listo para sacar a Adrián Marcelo y meter a Karina Torres, integrante de “Las Perdida” y muy amiga de Wendy Guevara.

“Llega una nueva inquilina a La Casa de los Famosos México, se presume que en los próximos días estará llegando una nueva habitante y que podría ser... En una de esas les vale gorro el supuesto contrato con Adrián Marcelo y lo sacan y hay que meter a alguien de emergencia”, dijo el periodista.

“Dicen que es Karina Torres la que entra. No sé si es para darle más vuelta a la casa, pero Karina Torres ya está confirmada en La Casa de los Famosos México, esto me lo están comentando, que entra próximamente. No sabemos si de panelista, de habitante, quién sabe, pero que ya se prepara para entrar al reality”, destacó.