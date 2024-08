Salsero Víctor Manuelle recibirá las llaves de la ciudad de Nueva York

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle será honrado con las llaves de la ciudad de Nueva York el próximo 21 de agosto. La ceremonia se llevará a cabo en la playa Orchard Beach del Bronx y formará parte de la serie de conciertos de verano “Rise Up New York”.

Víctor Manuelle ha disfrutado de una carrera musical impresionante que abarca más de dos décadas. Con más de un millón de copias vendidas de sus discos, el artista ha dejado una marca indeleble en el mundo de la salsa.

Ha logrado colocar 47 sencillos en las listas Billboard Hot Latin Songs y 29 temas en el primer lugar de Billboard Tropical Airplay. Estos logros subrayan su impacto duradero en la música latina.

Gratitud y entusiasmo

En un comunicado, Víctor Manuelle expresó su agradecimiento al alcalde Eric Adams por este reconocimiento. El artista también mostró su entusiasmo por el evento y la oportunidad de reunirse con el público hispano en Nueva York.

“Con mucha humildad agradezco este reconocimiento y el que me permita reencontrarme con el público hispano de la ciudad en un evento tan significativo como ‘Rise Up New York’”, comentó Manuelle.

También mencionó su emoción por regresar a la ciudad y compartir una noche especial con sus seguidores.

Compromiso con la filantropía

Además de su éxito en la música, Manuelle ha demostrado un firme compromiso con causas sociales. Desde 2015, ha sido portavoz de la fundación De Frente al Alzheimer, que brinda apoyo a familias puertorriqueñas que enfrentan los gastos relacionados con el cuidado de la enfermedad.

Su trabajo con la fundación ha beneficiado a más de 400 familias, reflejando su dedicación a la comunidad y su deseo de hacer una diferencia significativa.

Para muchos fanáticos, el evento del 21 de agosto no solo destacará la carrera de Víctor Manuelle, sino también su impacto positivo en la vida de muchas personas.

Sus seguidores mencionan como la entrega de las llaves de la ciudad subraya el reconocimiento de su legado en la música.