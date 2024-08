Maribel Guardia reacciona al ‘fake news’ sobre su muerte: “A mi marido le han dado el pésame”

Las tendencias de las redes sociales de este fin de semana se inundaron con una ‘fake news’ más grande que el continente. Nadie sabe de donde salió que Maribel Guardia había muerto.

Lo peor no es quién lo inventó sino quienes se creyeron semejante noticia falsa, sin antes chequear los medios de comunicación tradicionales. La misma Maribel Guardia tuvo que aparecer en sus redes sociales para aclarar esta delicada noticia, ya que muchos de sus familiares y amigos cercanos se creyeron el hecho de que la presentadora costarricense había pasado a mejor vida.

Maribel, fiel a su estilo alegre y de positivismo, no se lo tomó con molestia. Habló con la misma carisma de siempre para tranquilizar a sus fans y seres queridos de que se encuentra gozando de un gran estado de salud.

“Estaba preocupada porque me ha llamado mucha gente diciéndome ‘¿no estás muerta?’, no estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando, a mi marido le han dado el pésame (...) Qué cosa que hay gente que no tiene nada que hacer e inventen estas cosas a través de las redes que pueden causarle tanto dolor a la gente. A mí no, pero a mi familia y las personas que me quieren”, dijo Maribel en un contacto con sus fans.

“Gracias a Dios estoy aquí. Parece que en internet salió. Yo no veo esas cosas ni me interesan. Trato de enfocarme en lo positivo, si son cosas feas, ¿para qué les das importancia? Pero estoy bien”, dijo Maribel Guardia.