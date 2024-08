“Hay que tener cuidado con alguien”: Mariana Echeverría advierte a Cuarto Tierra de un traidor dentro de LCDLFMx

La tristeza y angustia inunda la tranquilidad del Cuarto Tierra tras la salida de Mariana Echeverría, de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Todos esperaban que saliera alguien del Cuarto Mar, pero el público expulsó a la comediante y presentadora, probablemente por su baja popularidad durante el show.

Adrián Marcelo quedó consternado y habló con Agustín Fernández sobre lo que está sucediendo con Tierra. Después de sufrir la tercera eliminación seguida, se está dando cuenta de que la estrategia que están aplicando no es la mejor.

Antes de cerrar contacto de manera definitiva, hasta que termine el show, La Jefa le permitió a Mariana tener un último contacto con los habitantes que quedan en carrera. Y su mensaje, lejos de ser conciliador, fue de advertencia a sus compañeros de Tierra, por un presunto traidor entre sus filas.

La advertencia de Mariana Echeverría

“Hola chicos”, saludó Mariana a todos los habitantes. Después, el mensaje fue directo a sus compañeros.

“Primero que nada no se pongan tristes, equipo Tierra. Les dije que yo afuera me iba a encargar de contar la verdadera historia de las cosas que no se ven. Lo voy a hacer. Hay que tener cuidado con alguien de Cuarto Tierra que está llevando información, que no se quién es, ya lo investigaré. Seguro ustedes ya lo saben. Nada más mucho cuidado, manténganse unidos. Ricardo, te quiero, eres un valiente, gracias por alzar la voz”, dijo Mariana en su contacto.