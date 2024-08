LCDLF: Hasta Wendy Guevara se le voltea a Ricardo Peralta

Salieron chispas entre los habitantes de La Casa de los Famosos: Cuarto Tierra y Cuarto Mar marcaron sus diferencias tras los posicionamientos de este domingo.

Ricardo Peralta le declaró la “guerra” a Arath de la Torre al acusarlo de supuestas actitudes homofóbicas durante su estancia en el reality. Algo que sorprendió al conductor de Hoy, quien le señaló que él no era Wendy Guevara.

La pelea verbal tuvo varias etapas, pero dejó en claro que las cosas ya no serán iguales entre los dos habitantes, luego de la salida de Mariana Echeverría como la cuarta eliminada.

Responde Wendy Guevara

Wendy Guevara no se quedó callada tras los reclamos de Ricardo Peralta a Arath de la Torre y utilizó sus redes sociales para dar su opinión.

“Estoy sorprendida con lo que pasó entre Ricardo y Arath, pero le doy toda la razón a Arath. Ricardo quiere y quiso, intento con ese comentario por una forma de vestir, dijo que Arath no lo quiere por su forma de ser porque es gay, nada que ver con la vestimenta, eso no importa. Me dieron muchos nervios”, dijo en una historia de Instagram.

“Yo conozco a Arath, me abraza sincero, me da besitos es súper lindo y si fuera homofóbico o algo así ni me saludara, pero Arath es un súper hombre, súper tipo y no entiendo el comentario que le dijo para hacerlo quedar mal, pero los que conocemos sabemos que es bueno. Que bueno que Arath le dijo claro y no dejo que lo usara así”, agregó la influencer.