Poncho de Nigris se lanza en contra de Ricardo Peralta: “La comunidad ni lo quiere”

El posicionamiento de ‘La Casa de los Famosos México’ del domingo 18 de agosto se vivió de manera intensa, pues Ricardo Peralta y Arath de la Torre se enfrentaron cara a cara. Mucho se ha hablado en redes acerca de este conflicto en el que se vio involucrada la comunidad LGBT+, e incluso Poncho de Nigris dio su opinión al respecto.

Poncho de Nigris no pudo evitar expresarse en redes sobre lo ocurrido en el posicionamiento de LCDLFM, por lo que ocupó su espacio en X para colocar su opinión: “Qué feo ca… Ricardo Peralta. La comunidad ni lo quiere y habla en nombre de la comunidad. Qué feo por dentro y por fuera”.

Usuarios de la misma red social demostraron estar de acuerdo con sus palabras con comentarios como: “La comunidad completa estamos con Arath y Team Mar, jamás con Ricardo”, “Ese imbécil no me representa y sé que mucha gente de la comunidad lo repudia por acosador”, “Yo soy de la comunidad y no soporto a Ricardo, arriba Arath, no te queremos Ricardo Peralta” y “Trató de usar a la comunidad y le salió el tiro por la culata”.

Así fue el encontronazo de Ricardo Peralta y Arath de la Torre

Ricardo Peralta se colocó detrás de Arath de la Torre en el posicionamiento más reciente de LCDLFM. El influencer aprovechó el espacio para hablar de un comentario que el actor hizo sobre su vestuario y explicar cómo vive él su expresión de género:

“Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste: “Ric, quítate eso porque me incomoda verte así (...) Yo sé que tú tal vez me puedas decir, o tal vez la gente en casa me diga: ‘solamente se refería a que no le gustó su ropa’, no, yo sé perfectamente que no te referías a eso”.

Finalizó explicando las razones por las que viste de la manera en la que lo hace: “También quiero decirte que para mí es muy fuerte esto porque es algo por lo que he luchado toda la vida y a mí no me gustaría que la gente creyera que yo soy un personaje, lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta”.

Arath no se quedó callado y respondió con su versión de la situación: “Creo que te estás equivocando, yo no tengo ningún problema en ningún sentido con nadie, absolutamente nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto y es mi admiración más grande, no tengo absolutamente nada, creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas, yo te respeto y te he respetado siempre”

El público le festejó su frase final, en la que sentenció que Ricardo Peralta no es Wendy Guevara: “No eres Wendy, no eres Wendy Guevara, Wendy Guevara es otra cosa, búscate otra historia, porque esa ya se contó”.