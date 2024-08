Caso de Sergio Andrade se reabre: Karla de la Cuesta se reúne con víctimas para demandar

Con la publicación del libro ‘Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad’ de Karla de la Cuesta revive los crímenes del clan Trevi-Andrade a más de 20 años del caso, por lo que ahora se reúne con 10 víctimas más para no dejar en impunidad lo delitos de Sergio Andrade.

Este 20 de agosto, Karla de la Cuesta lanzó su libro ‘Todo a la luz’, en el que cuenta su experiencia como víctima del clan Trevi-Andrade, además del testimonio de otras 10 mujeres que vivieron abusos y maltratos por el productor en el camino de cumplir su sueño de convertirse en estrellas.

Karla le cedió una entrevista a TVNotas, en la que destacó que el caso sigue impune y los testimonios de las víctimas no fueron tomados en cuenta: “Al leer el testimonio de cada una de las víctima, me sentí sumamente adolorida de ver que no se les había escuchado y no se les dio la calidad de víctimas que merecían. Los resultados de las sentencias no habían sido conforme a lo que ellas habían relatado”.

Karla de la Cuesta sigue en la búsqueda de justicia por el caso de Sergio Andrade

En la misma entrevista con TVNotas, Karla reveló de dónde nació la necesidad de justicia: “Tenía la necesidad de que se contara la verdad de lo que relataron ante las autoridades, me imagino que apropósito se han revuelto las piezas y se ha contado una historia falsa de lo que realmente ocurrió.

De esta manera, tuvo una reunión con las víctimas del caso, y se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para atacar la impunidad: “Se le va a pedir cuentas a México sobre lo que se hizo en este caso, que dejó a más de 10 víctimas en total insatisfacción. Lo que vivimos es esclavitud y otros delitos”.

También explicó que no importa el tiempo que haya pasado, las autoridades tienen la obligación de reabrir el caso si así se exige: “El Estado mexicano está obligado a reabrir todos los casos sin importar edad, tiempo que hayan estado en el grupo, o los delitos que hayan vivido. La CIDH va a tener que mandarlo a las autoridades para saber si se tendrá que reabrir el caso”.