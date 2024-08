Gala Montes explota contra Gomita en La Casa de los Famosos México: ¿Es por celos de su amistad con Karime?

La tregua o paz que se respiraba en La Casa de los Famosos México, desde finales de la semana pasada, parece haber llegado a su fin. Gala Montes y Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, protagonizaron una intensa discusión la noche de este lunes, apenas un día después de la eliminación de Mariana Echeverría.

El inicio de la discusión parece venir de un reclamo de Gomita a Gala Montes, por el modo que tiene la actriz mexicana de decir las cosas.

Gomita le reclama que a lo largo de los últimos días habían existido algunas “contestaciones” muy feas de parte de Gala, a algo que supuestamente había dicho Karime. Montes dice que ella le responde así a Pindter por que es su amiga y le recalca a la influencer “tu no eres mi amiga, en ti no confío”.

Ante este reclamo, Gomita queda totalmente descolocada y le pregunta a Gala Montes si ella tiene un romance con Karime Pindter. “Discúlpame ¿andan, salen, están saliendo? Yo no me he metido en ninguna relación de nadie, entonces no te pongas así”, le dijo Aracely.

Ante esta situación dentro de la cocina de La Casa de los Famosos México, Gala Montes se relajó y bajó un cambio a la intensidad de la discusión para decir que ella no está molesta, que sólo estaba discutiendo como cualquier persona sensata lo haría.

¿Gala celosa?

Es posible que Gala Montes esté celosa, ya que Karime se la lleva muy bien con Gomita. De hecho, según dijo la misma influencer, a principios de la semana pasada le habría ofrecido irse a Cuarto Mar.