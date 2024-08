Shanik Berman encara a Mariana Echeverría por el chiste que hizo Adrián Marcelo sobre su hijo

Mariana Echeverría está lidiando con todo el hate que ha generado su participación en “La Casa de los Famosos México 2″ y una de las primeras personas en encararla fue Shanik Berman, por no haberle dicho nada a Adrián Marcelo por la broma de su hijo.

Recordemos que la periodista de farándula se decepcionó mucho al enterarse todo lo que decía el regiomontano de ella, pero le afectó mucho la broma sobre su hijo fallecido.

Cuando Adrián Marcelo contó ese “chiste”, Mariana Echeverría y el resto del cuarto tierra se echaron a reír, sin pensar en los sentimientos de Shanik Berman.

Shanik Berman le recuerda a Mariana Echeverría que ella se echó a reír del chiste de Adrián Marcelo

Mariana Echeverría tenía que participar en un live junto a Pablo Chagra tras haber sido eliminada en “La Casa de los Famosos México 2″ el pasado domingo, así que Shanik Berman aprovechó para encararla.

De hecho, la periodista pasó frente a la cámara y la actriz se burló de ello, a lo que Chagra le recordó a Shanik que le dijera sobre el chiste de Adrián Marcelo, porque ella estuvo presente.

“Mariana estaba presente, cuéntale lo que dijo Adrián Marcelo”, dijo Pablo Chagra, a lo que Shanik Berman procedió a recordarle la broma a Mariana Echeverría.

“Sí señora. Pero que no te debe de afectar de una persona así. Tú sabes lo que tienes, lo que vales y de quién agarrar las opiniones y de quien tomar algo bueno”, contestó seriamente, a lo que la periodista le replicó: “Tú estabas ahí”.

“A lo mejor [estaba presente] es que no comparto su punto de vista y creo que me fui, o no sé si me quedé, pero hay muchas cosas que no compartía de él, pero era de mi cuarto y yo no lo escogí, me tocó la bola y me tocó ese cuarto y fui leal y me aguanté ahí”, fue lo que respondió Mariana Echeverría evidentemente nerviosa.