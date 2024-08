¿Wendy Guevara y Poncho de Nigris se gustan? Así lo dijo la Burrita Burrona

La “rivalidad” entre Wendy Guevara y Burrita Burrona continúa y ahora la mascotidrag reveló un secreto que descubrió el día que estuvo en el pódcast “Ponchendy”, que la influencer hace con Poncho de Nigris.

Aprovechando que en “El Pódcast del Momento” tenían como invitado a Nicola Porcella, la compañera de Turbulence comentó que quería empezar con algo fuerte, así que le pidió al actor que expresara públicamente lo que la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México 2″ dijo sobre ella.

“Le dije: ‘Wendy voy a ir al pódcast de Turbulence y la Burrita’, y me dice: ‘ay no, esa me va a empezar a molestar a mí. Dile que se quite la máscara para que vea’”, relató el amigo de Wendy Guevara entre risas.

Nicola Porcella bromea que a Wendy le gusta Poncho y Burrita afirma que es cierto

En “El Pódcast del Momento”, Nicola Porcella después bromeó sobre que Wendy Guevara se siente atraída por Poncho de Nigris, aunque aclaró que solo le parecía guapo y nada más, como él se mete con la influencer con eso, ella le pide que deje de hacerlo porque Marcela Mistral se puede enojar.

A lo que la Burrita Burrona aprovechó para decir que cuando fue a “Ponchendy” sí notó cierta tensión sexual entre ambos, de hecho, la mascotidrag cree que al regiomontano se le notaba mucho más su interés por Wendy.

“Hablando del pódcast, a mí me tocó ir a grabar y yo sí noté una atracción entre Poncho y Wendy, pero yo siento más que Wendy no lo quería hacer ver tanto, pero Poncho sí se le nota mucho que le gusta Wendy”, afirmó la Burrita.

A lo que Nicola Porcella preguntó si creían que Poncho de Nigris podría llegar a cambiar a Marcela Mistral por Wendy Guevara, a lo que Burrita Burrona no dudó en responder que sí, y el actor aseguró que se ha quedado sorprendido porque muchos hombres famosos se han acercado a ella, porque tiene dinero y fama.