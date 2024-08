Nicola Porcella arremete contra Adrián Marcelo tras acusarlo de ‘colgarse’ de Wendy

Nicola Porcella respondió fuerte y claro a Adrián Marcelo. El integrante del ‘Cuarto Tierra’ se burló de los habitantes de la temporada pasada de LCDLFMx. Emilio Osorio, Jorge Losa y Paul Stanley también fueron imitador por Adrián.

Pero fue la burla a Nicola Porcella la que provocó que el peruano le respondiera a través de las redes sociales.

“Soy Nicolla Porcella y sin Wendy no habría quedado en segundo lugar y si no se hubiera enamorado de mí no estaría en Hoy ahorita”, bromeó el regiomontano.

Sin embargo Nicola no tomó con buen humor la broma de Adrián y utilizó su cuenta de Twitter para responderle.

El mejor contenido en todo lo que va de #LaCasaDeLosFamososMx2

Y que senos ataca el señor Nicola 🤭 @NicolaPorcellapic.twitter.com/XD7004vfUe — Team Adrián Marcelo LCDLFMX (@AdrianMarceloOf) August 21, 2024

Lo exhibe

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter Nicola respondió en tono sarcástico que el influencer quiso pagarle a Nicola para que fuera a su podcast y dijo que lo esperará que salga del reality para que vea el ‘cariño’ que le tiene la gente.

“Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast . Te espero afuera con el mucho amor que e tiene la gente”, publicó Nicola.

El tuit de Nicola se hizo viral de inmediato y usuarios comenzaron a reaccionar sobre la polémica.

El primero en opinar fue el usuario ‘Incómodo Reprogramado’ quien le cuestionó a Nicola su opinión acerca de que Agustín Fernández estaba con Adrián Marcelo cuando lo imitó y no lo defendió.

Por que Agustín no te defendió? 🫣 — Incómodo Reprogramado (@Incomodo_GDL) August 21, 2024

Pero también hubo fans de Adrián Marcelo que lo defendieron y se burlaron de Nicola.

El usuario @PauloChavira le respondió: “Dolio verdad?”, mientras que la cuenta @carcano_jaime le puso “Creo que le estás dando la razón con este tuit”.

Nicola también les respondió a quienes lo acusaron por no defender a sus excompañeros del ‘Team Infierno’ cuando los han cancelado en las redes a lo que molesto contestó que las únicas que lo defienden siempre es su grupo de seguidores denominado “1%”.