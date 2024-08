‘Bosé Renacido’, serie documental de Miguel Bosé será galardonada

Miguel Bosé se ha convertido en un ícono dentro de la industria musical, es por ello que desde hace tiempo decidió plasmar su legado a través de diversas producciones, tal es el caso de “Bosé Renacido”, una serie documental que hace un recuento de las etapas que marcaron la carrera del artista.

“Bosé Renacido”, serie de la vida de Miguel Bosé para la plataforma Movistar Plus+ / Shine Iberia será galardonada dentro de la entrega número 16 del Festival de televisión de Vitoria-Gasteiz que se llevará a cabo en esa ciudad española el próximo 7 de septiembre de 2024.

Miguel Bosé (Foto: Cortesía)

“Bosé Renacido” es una serie que aborda los momentos más importantes de la carrera y vida personal del cantante, reflejada desde una serie documental en la que se viaja desde lo más íntimo hasta lo público a través de varias décadas, donde muy pocos se atrevieron a desafiar lo convencional y a romper barreras como lo hizo Miguel Bosé a lo largo de sus casi 50 años de carrera.

Cuatro son los capítulos de está serie que se estrenó en septiembre, en los cuales la narración ágil fue el complemento perfecto para lograr convertirla en una de las series más vistas del año pasado en España, mostrando a Miguel Bosé desde su infancia hasta hoy en día.

“Decidí este exacto momento para liberar casi todo el pasado porque necesitaba emprender vuelo nuevo, y me resultaba muy difícil y muy complicado hacerlo cargando con demasiado peso. Se trataba de, a la vez soltar lastres, permitirle finalmente la libertad a cada uno de los recuerdos, agradeciéndoles, sin resentimiento ni reserva alguna, todo lo que me permitieron crecer y superar cada uno de los obstáculos en la vida. Y así, quedar en paz con todo ellos”, dijo Bosé sobre la serie.

Miguel Bosé (Foto: Cortesía)

Además añadió, “La sensación, completando este ejercicio es la de una absoluta ligereza. Como tras una buena conversación, larga, franca y amistosa, he dejado las cosas en claro con mi historia. No se puede pedir mayor bienestar. La vida que me ha tocado vivir, no solo es excepcional, es única y maravillo. La que aún me queda, va a ser gloriosa. Así lo decreto. Así es. Así será”.