Corona Capital: uno de los headliners cancela su presentación

El Corona Capital está a unos meses de llevarse a cabo; no obstante, el cantante de una de las bandas que encabezan el cartel se reportó con problemas de salud, por lo que no solo canceló su presentación en el festival, sino también todos los conciertos que tenía agendados para este año.

Uno de los festivales de música más importantes en México es el Corona Capital, por lo que miles de personas asisten para ver a sus artistas favoritos.

Grandes artistas han pisado los diferentes escenarios del Corona Capital, como Billie Eilish, Miley Cyrus, My Chemical Romance, Björk, Arctic Monkeys, The Strokes, The Cure, Tame Impala, Twenty One Pilots, entre otros.

Para la 14 edición del festival que se celebrará los días 15, 16 y 17 de noviembre se contemplan bandas y cantantes de renombre, entre los que destacan: Green Day, Toto, Zedd, Shawn Mendes, Melanie Martinez, New Order, Paul McCartney, Queens of the Stone Age, Empire of the Sun, Cage the Elephant, Tyla e Iggy Pop.

Uno de los headliners del Corona Capital cancela su concierto

Por medio de sus redes sociales, Queens of the Stone Age anunció que no se podrán presentar al festival y que de hecho, cancelaron todos sus conciertos en lo que resta del año con la intención de procurar la salud de su vocalista Josh Homme.

“QOSTA se avergüenza de anunciar la cancelación y/o aplazamiento de los shows restantes del 2024. Josh no tuvo otra opción mas que priorizar su salud y recibir atención médica esencial en lo que queda del año”, avisó Queens of the Stone Age en sus cuentas de redes sociales. “Josh y la familia QOSTA agradece su apoyo y el tiempo que pudimos pasar juntos en el último año. Esperamos verlos de nuevo en 2025″.

La cuenta de redes sociales del Corona Capital compartió el mismo comunicado y agregó: “Le deseamos pronta recuperación a Josh Homme y esperamos verlo de regreso en México. Más información pronto”.

Queens of the Stone Age era una de las bandas principales para el domingo 17 de noviembre.