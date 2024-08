Papá de Gomita cree que las acusaciones a Lapizito por violencia son para colgarse de su fama

Fredy Ordaz, mejor conocido como ‘Lapizito’ fue señalado por violentar a su exnovia Fer Durán. Mientras el internet se vuelca en su contra, su papá, que en el pasado también fue acusado de ser violento y de robar el dinero que ganaba Gomita, aparece en defensa de su hijo.

Dentro del reality ‘La Casa de los Famosos México’, Gomita recordó cuando su hermano Lapizito la agredió con un micrófono, hecho que se suma a las recientes declaraciones de Fer Durán en el podcast de ‘UnTalFredo’, donde confesó haber vivido violencia física con una de sus exparejas.

Es así como Lapizito ahora se encuentra envuelto en polémica, pues aunque Fer Durán no reveló el nombre de la persona que la violentó, su hermana Carol Castro se pronunció al respecto y confirmó que el ex en cuestión es Lapizito.

Papá de Gomita y Lapizito habla de la situación de su hijo

El papá de Gomita, Lapizito y Lapizin, que también fue denunciado por violencia doméstica y por sustraer parte de las ganancias económicas de sus hijos, rompió el silencio respecto de lo que está pasando con Fredy en el programa de Youtube de Gustavo Adolfo Infante; aunque reveló que no ha tocado el tema con él: “Yo he visto a Lapizito, pero no hemos hablado de esa situación”.

También aclaró que no está muy informado, pues no está muy al pendiente de sus redes sociales; y admitió que le parece raro una acusación como esta, pues describió a Lapizito como “un buen muchacho”:

“Se me hace muy extraño, la verdad, porque es un buen muchacho, y no es que yo lo defienda, en realidad no sé qué es lo que está pasando. Yo muchas veces les comenté a ellos que tuvieran mucho cuidado porque las redes sociales son muy fuertes y podría ser que en alguna ocasión causen algún problema”.

Además insinuó que Fer Durán estaría intentando colgarse de la fama del exintegrante del elenco de ‘Sabadazo’: “Te soy honesto, no estoy informado de la situación, me comentaron que algo pasaba, pero no sé si están colgándose de él para hacer fama”.