“Hasta se escondió”: redes se burlan de Sabine Moussier tras ser eliminada de LCDLFMx

Sabine Moussier fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México. El domingo se llevó a cabo la más reciente expulsión del reality de Endemol y Televisa.

Como lo adelantamos en Publimetro, Sabine Moussier se convirtió en la eliminada al recibir la menor cantidad de votos frente a Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares, quien fue el primero en volver a la casa.

Según trascendió en Twiiter, Sabine Moussier abandonó la casa al obtener tan solo el 1.4% de las votaciones.

Uno de los momentos de la noche que llamó la atención fue cuando Galilea le dijo a Sabine que estaba eliminada pues la actriz se encontraba escondida en el sillón giratorio para sorprender a sus compañeros al ‘volver’.

Estallan los memes

Dicha humillación que fue notada por el todo el público hizo que los usuarios de Twitter se burlaran de ella con memes.

A través de Facebook páginas especializadas en bromas y memes su burlaron de ella.

Por otro lado, la cuenta ‘Informa memes’ se burló del posicionamiento de Sabine porque mencionó que no la habían visto defender a sus compañeros de cuarto, sin embargo le escribieron que tampoco la verían porque resultaría eliminada.

“Sabine: y no me has visto defender a mi equipo; ni te veremos chula pq hoy serás la eliminada”, publicaron.

Por su parte la cuenta ‘Memes La Casa de los Famosos’ ironizó con que todo México fingiría sorpresa al enterarse que Sabine se había convertido en la eliminada.

No soné

En Twitter también hicieron mofa tras la eliminación de Sabine. La cuenta @omarcguinea20 compartió una imagen de una hormiga similar a Sabine sorprendida cuando le entreguen su teléfono y vea que no fue popular en el programa.

Sabine Moussier cuando le den su teléfono y vea la realidad:#LaCasaDelosFamososMX pic.twitter.com/rw0zYHBNfp — Simplemente Omar (@omarcguinea20) August 26, 2024

El usuario @romopicks compartió una imagen de la novia de Chucky con la frase “Al chile que buejo jajaja”, con la que se unió al tren del festejo por la quinta eliminada de LCDLFMX.